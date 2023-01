"Colombia es el segundo país donde tenemos más seguidores": Zoé vuelve para poner a corear a miles

La exitosa banda mexicana incluyó a Colombia en su tour 2018. Noticiascaracol.com habló con uno de sus miembros y esto dijo sobre el show que darán.

Muy contentos están los músicos de Zoé por su nominación a los Grammy Latino en las categorías Mejor Álbum Alternativo por 'Aztlán', Mejor Canción Alternativa por 'Azul' y Mejor Video Musical Versión Larga por el documental 'Panoramas'. El anuncio de este reconocimiento a su más reciente trabajo discográfico los tomó en plena gira.









Ahora, con más de dos décadas de trayectoria, la agrupación conformada por León Larregui, Ángel Mosqueda, Sergio Acosta, Rodrigo Guardiola y Jesús Baéz llega como invitada estelar de la tercera edición del Festival Cusumbo en Cali, cuyo escenario será el parque de La Retreta, en el centro de la ciudad, este 29 de septiembre. También se presentarán en Manizales, Bogotá y Medellín.

Rodrigo Guardiola, baterista de Zoé, contó a este medio cómo sus compañeros y él recibieron las nominaciones al Grammy. Además, manifestó cuál considera que ha sido la transformación de la banda en su amplia carrera artística y qué pueden esperar los caleños de su espectáculo.



Colombia querida... ya vamos en camino. Nos espera un gran fin de semana #ZoéAztlán

¿Cómo refleja 'Aztlán' la transformación que ha tenido Zoé a lo largo de su trayectoria artística?



RG: Por no hacer un cuento largo, yo creo que muy bien resume la experiencia que tenemos juntos haciendo música y haciendo discos. Es el sexto álbum de estudio y en cada uno aprendes cosas distintas, cada disco ha estado separado por muchos años, los cuales te dan cierta madurez.

Uno va avanzando con la vida. Cuando nos volvimos a juntar con la intención de hacer un disco nuevo fue un año muy intenso, con un estado psicológico de cada uno muy distinto y muy actual.





¿Qué significó para Zoé regresar al estudio después de varios años? ¿Cómo califican esa experiencia?



RG: ¡Muy buena! A parte, es la primera vez que trabajamos en Ciudad de México y en nuestro propio estudio. Todos los discos anteriores habíamos viajado a pasar temporadas de meses fuera, lo cual tenía un enfoque muy interesante, que era aislarte de tu ciudad.

Ahora, decidimos hacerlo en dirección opuesta, concentrados en nuestra ciudad, pero pudiendo extender el lapso de tiempo del disco. Nos tomamos más semanas, el proceso fue mucho más relajado y pudimos hacer una exploración más cómoda con nuestro propio equipo, estrenando nuestro estudio, lo cual te emociona mucho.

Representa una nueva etapa, muy divertida y sana, estar en casa trabajando durante tantos meses. Entre los distintos procesos que hacemos, desde demos, composición, grabación, pausas y la mezcla nos tomó casi todo el 2017.





¿Cuál ha sido la receta de Zoé para mantenerse vigente en más de 20 años de carrera?



RG: Definitivamente no hay receta más que, como en cualquier profesión, realmente te apasione lo que haces y que lo quieras hacer de la mejor manera posible. Que encuentres esas personas con las que puedes colaborar para lograr una meta en común, yo creo que es la única receta válida.

Todo parte con esos colaboradores indicados y dedicar todo tu esfuerzo. Tarde o temprano, el esfuerzo siempre premia.





¿En qué ha variado el rock alternativo de Zoé desde los inicios de la banda a la fecha?



Nosotros consideramos sano ir cambiando nuestro sonido, nos van gustando distintas cosas y las vamos incorporando, aunque afortunadamente la gente ya puede notar una esencia de lo que hacemos como banda.

Es importante las dos cosas: tener una esencia, algo que ayude a la gente a reconocer el tipo de música que haces, y que la gente reconozca un progreso y una mutación de tu sonido y de los elementos que incorporas a un disco. En ese balance incursionamos cuando hacemos un disco.



Críticos señalan a Zoé como la banda de rock mexicana más importante del último tiempo. ¿Ustedes lo consideran así?



RG: Yo creo que tú no estás en ese lugar para considerarte eso. Se agradece que lo digan. Reconoces a lo mejor, a manera de datos, cuál es la banda que más fechas hace en un año, cuál más tickets vende o reproducciones tiene digitalmente, pero, creo que al final la música nunca es un torneo, no lo tienes que probar de esa manera.

Sería un poco pedante de nosotros decir: "Sí, somos tal y tal". La verdad es que no tuvimos control de nuestro destino, simplemente trabajamos y llegamos a un resultado.

Yo creo que eso le corresponde a la gente y agradecemos este tipo de etiquetas, para algunos seremos la mejor banda del mundo, para otros seremos la peor, para algunos somos la banda más importante de México, para unos somos la que nunca quieren volver a escuchar.

Todo eso se vale. La verdad, lo que nos debe preocupar es dar buenos conciertos, hacer buenos discos y que la gente siga conectada.





La lista de los nominados al Grammy Latino los agarró en plena gira y ustedes resaltan en tres categorías. ¿Se lo esperaban?



RG: Teníamos mucha emoción desde que hicimos el álbum que otra vez fuera reconocido, pero nunca estás seguro. La verdad es que el mercado actual es un poco extraño, ha cambiado mucho, pero afortunadamente hay algunas categorías que siguen reconociendo álbumes y ciertos géneros.

Nos dio mucho gusto estas nominaciones, categorías muy interesantes y muy buenas. Estábamos justo en los días de descanso en Ciudad de México, retomando fuerzas para viajar a Colombia.





¿Qué valor ha tenido Colombia, y especialmente Cali, para la banda?



RG: Colombia, hablando de cifras muy exactas, es el segundo país donde más seguidores hay de Zoé ahora. Tomó mucho tiempo, no fue paralelo a México, pero en estos últimos cinco años ha habido un crecimiento muy exponencial en Colombia y estamos muy agradecidos por ese interés que tienen en nuestra música.

Ya sería la segunda vez que vamos a ir a Cali, creo que ahora crecerá el show en infraestructura y la gente va a poder ver una gira mucho más armada, parecida a los shows que hace Zoé a nivel México, a nivel producción, luces y pantallas, a lo extenso del show.

La gente ya conoce más la discografía. Lo único que queremos es cumplir con las expectativas y brindarles una noche muy buena, con buena energía y buena música.





¿Qué sorpresas tiene Zoé en esta ocasión para público caleño?



RG: Que nunca habíamos llevado una producción como tal de Zoé. Habíamos tocado en festivales, en ciertas ciudades de Colombia, pero con las condiciones que pudiéramos en el momento.

Esta vez sí viajamos con un equipo donde la gente va a ver integrada toda la escenografía que diseñamos para esta gira. Es un show cien por ciento de Zoé, donde se pasa por toda la discografía.

Hemos seleccionado canciones de distintas etapas de la banda, para que pegue muy bien con las canciones del disco nuevo. Van a ver un show realmente nuevo. Es algo que nunca han visto de Zoé en Colombia, lo cual lo convierte todo en una especie de sorpresa.



Siendo un referente en el ámbito de la música alternativa ¿Cuál es el consejo que dan a las nuevas generaciones de músicos y a las bandas que recién inician?



RG: Si realmente les gusta, esta es una carrera muy divertida y muy gratificante. Hay que permanecer necio a las ideas de uno y ser muy autocritico. Desearle mucha suerte a todas esas bandas nuevas y jóvenes, porque todavía hay mucho que descubrir en la música, híbridos y estilos que hacer. Seguramente pronto las nuevas nos van a presentar eso, así que desearles suerte.