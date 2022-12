"Colombia puede ser potencia artística mundial, porque tiene mucho talento": Herencia de Timbiquí

La reconocida agrupación caucana aceptó la invitación de Noticias Caracol e hizo parte de un entretenido Facebook Live que contó con acordes pacíficos.

Con más de 103.000 reproducciones cuenta ya la charla que compartieron Begner Vásquez y William Angulo, vocalistas de Herencia de Timbiquí, con los seguidores de nuestra Fan Page. En ella abarcaron de diversos temas, incluido su más reciente gira por Estados Unidos y el éxito de la misma gracias al impacto que tiene la telenovela La Niña, actualmente es transmitida en este país, cuya banda sonora pertenece hace parte de su álbum 'This is Gozar'.

"En Miami no habíamos estado antes y cuando llegamos había una expectativa altísima en torno a la agrupación y a la canción 'Te Invito', que está pegadísima allá. Es una locura a raíz de la telenovela", expresó Begner Vásquez.

Los artistas también hablaron de su más reciente video 'Sabrás' y de su letra, que está inspirada la historia de amor de uno de los integrantes del grupo. El escenario escogido para esta producción fue Timbiquí, por lo que se mostraron orgullosos de haber utilizado de telón de fondo los hermosos paisajes de su pueblo natal.

“La gente habla muy bien de este video. Estos paisajes hacen parte de nuestro interior, pero para la gente es algo nuevo. Esta forma de vivir transmite una experiencia maravillosa y han apreciado muchísimo el video. Nos sentimos honrados de participar de este video y haberlo hecho en nuestra tierra", comentó William Ángulo.

Durante el videochat los vocalistas de Herencia de Timbiquí recibieron saludos de diversos países como España, Costa Rica y Australia. Asimismo, contaron cómo ha sido la experiencia de llevar los sonidos del Pacífico colombiano a diferentes rincones del planeta y destacaron que aún en su lista de destinos están pendientes Asia y Oceanía.

"Cuando uno se va de Colombia y viaja a Estados Unido o a España, se da cuenta que definitivamente estamos en un proceso de desarrollo, porque hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo que en muchos países ya pasaron", destacó Begner.

El cantante y compositor dijo además que, haciendo eco de la responsabilidad social que tienen como músicos, se "atrevieron" a desarrollar Herencia App, una plataforma enfocada en la etnoeducación, la cual estará disponible en Google Play y App Store a partir de este viernes 28 de abril.









"Es una App que contiene la música de Herencia de Timbiquí, incluso álbumes que la gente desconoce. En ella pueden encontrar la ubicación del negro en tiempo y espacio, desde que emprendió su camino desde África, pasó por Europa, Asia y llegó a América Latina. Quisimos ponerle la información a la mano a la gente a través de una aplicación, que además haga parte del pensum académico, y hablar del negro en positivo, de los inventos que ha hecho a través del tiempo y de sus aportes importantísimos, tanto en Colombia, como en el mundo", indicó William.

Esta aplicación tendrá costo, pero por un motivo muy especial. "El propósito de estos recursos, además de hacer unos aportes directos con implementos académicos, es becar a un estudiante para que acceda a la Universidad", agregó Ángulo.

El artista también resaltó el invaluable valor del arte en la formación de todo ser humano y destacó la importancia de que esta pudiera ser parte obligatoria de los procesos y planes académicos de toda institución educativa colombiana. “Podríamos ser una potencia del mundo artísticamente, porque hay demasiado talento, pero esto tiene que ser una postura de Estado y de país”, afirmó.





