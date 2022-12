Colombiana de 24 años fue asesinada en isla de Holanda, al parecer, por su prometido

Familiares de la joven, residente en Valle del Cauca, solicitan apoyo de la Cancillería ya que no cuentan con los recursos para la repatriación del cuerpo.

La víctima, de 24 años e identificada como Alexandra Gaviria, había viajado el pasado 5 de junio a la isla de San Martín, en zona costera de Holanda, a reencontrarse con su prometido quien trabaja en una empresa de soldadura en este país. Ella era trabajadora independiente.

Publicidad

"Me llamaron el lunes y me dijeron que mi hermana había muerto, que no se sabía bien que era lo que había pasado, pero que al parecer habían sido problemas con la pareja que ella tenía", relata Carolina Gaviria.

La mujer señala que la última vez que habló con su hermana fue el pasado sábado. Además, indica que el prometido de la joven, con quien aproximadamente llevaba ocho meses de relación, fue detenido por las autoridades holandesas como principal sospechoso de su muerte.

Carolina dice que el cuerpo de Alexandra fue sacado de la isla para realizar la autopsia, ya que en esta localidad no tienen los equipos médicos y forenses para dicho procedimiento. Asimismo, expresa que hasta este martes le dieron plazo para definir si va a ser repatriado. "Hablamos con la Cancillería, pero no nos han dado ninguna respuesta", agrega.

Gaviria y su familia son oriundos del departamento del Tolima. Sin embargo, desde hace nueve años se trasladaron al Valle del Cauca y actualmente viven en el corregimiento de Villagorgona, en Candelaria.

Publicidad

Foto: cortesía para Noticias Caracol