Colombiana se fue al exterior en busca de una mejor vida y terminó siendo víctima de macabro crimen

La mujer, que vivía en Chile, fue encontrada sin vida en el apartamento donde residía con su pareja sentimental.

La víctima, que fue identificada como Leidy Saavedra, de 29 años, fue hallada en el baño con varias heridas en su cuerpo, causadas con arma cortopunzante.

El principal sospechoso de este crimen es su esposo, un hombre de 30 de edad oriundo de Republica Dominicana con quien llevaba tres años de matrimonio y cuyo paradero se desconoce.

Dayana Saavedra, quien es prima de la víctima, manifestó que la vallecaucana asesinada estaba atravesando un proceso de separación con su pareja.

“Mi prima estaba en la casa de un familiar, en el sexto piso dentro del mismo edificio donde vivía, ella tuvo que ir a su apartamento por una caja de uñas, eso fue tipo 11:00 de la mañana, pero transcurrió mucho tiempo y mi tía se empieza a preocupar porque no regresó”, señaló.

De acuerdo con medios de comunicación chilenos, las autoridades de ese país señalaron que la pareja de la víctima habría salido de la propiedad, ubicada en la calle Balmaceda, alrededor de la 1:00 de la tarde y, al parecer, fue la última persona en ver con vida a la mujer.

“Mi tía fue hasta el apartamento y tocó varias veces y nadie le abrió y, en vista de eso, decide pedir los videos de seguridad. Entonces, en la grabación se ve cuando él sale del apartamento, cierra con llave, se amarra los zapatos y sale rápido hacia el ascensor y sale del edifico y en ningún momento aparecía mi prima y es ahí donde mi tía decide llamar a los carabineros”, aseguró Saavedra.

Posteriormente, la Policía de Santiago de Chile procede a derribar la puerta en donde posteriormente se localizó el cadáver de la mujer, quien era del municipio de Palmira, sur del Valle del Cauca.

“Cuando la Policía tumba la puerta, encuentran el cuerpo de mi prima degollado y con dos puñaladas en el tórax”, reveló.

La familia de la víctima cree que se trata de un caso de feminicidio y que la pareja de Leidy sería el responsable.

“Él tenía pensado, después de irse del apartamento, viajar al exterior, pero hasta ahora no sabemos nada él, las autoridades lo único que nos han dicho es que la Interpol ya tiene conocimiento del caso, tampoco vemos que el PDI (Policía de Investigaciones) de Chile haga una buena gestión”, afirmó la familiar.

Igualmente, Saavedra compartió que dentro del inmueble se halló una prenda del sospechoso con abundante sangre.

“Hemos tratado de localizar a la familia de él y la única persona que nos ha dado respuesta fue un primo que tiene una peluquería en Santiago, le escribimos por redes y nos respondió que no sabe nada y que le parece extraño lo que sucedió y que, si supiera algo de él, lo entregaría”, anotó.

Por otro lado, la madre de la víctima, que vive en Palmira, está haciendo los trámites necesarios para que le entreguen el cuerpo de su hija.

“La mamá debe firmar un poder a mi tía en Chile para que le autoricen la salida del cuerpo de mi prima hacia Colombia”, confirmó.

La pariente también señaló que la víctima venía sufriendo maltratos físicos por parte de su pareja, pero que nunca los denunció.

“Acá no teníamos ni idea de que el esposo le pegaba, la única que sabía era mi tía que vivía en el edificio”, dijo.

Leidy Saavedra vivía desde hace 5 años en Chile, a donde viajó en busca de mejores oportunidades, y últimamente se dedicaba a aprender sobre arreglo de uñas.

De acuerdo a la Red Chilena Contra la Violencia a la Mujer, de ser catalogado este caso como un feminicidio sería el número 43 en lo que va corrido del año en el país austral.

Estos hechos ocurrieron el pasado viernes 16 de agosto del 2019 entre las 11:00 am y 1:00 pm hora chilena.

