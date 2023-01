Comenzó a regir toque de queda para menores de edad durante los fines de semana en Yumbo

La medida, que va desde las 11:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, busca reducir asesinatos de niños y jóvenes.

El decreto comenzó a regir en Yumbo, Valle del Cauca, por los días viernes, sábado, domingo y festivos, en los que los menores de edad no podrán salir a las calles durante el horario establecido.

Las autoridades tomaron esta decisión ante los altos índices de delincuencia que se registran en este municipio y en los que se han visto involucrados varios menores de edad.

Además, esperan que la medida sea temporal.

Al respecto, el alcalde de Yumbo, Jhon Jairo Santamaría, aseguró que esta debe ser una oportunidad para que los padres tomen el control sobre los menores.

“No se puede ver como una acción de represión, sino como una herramienta para que los padres de familia vuelvan a tener el control de sus hijos. Un niño, después de las 11 de la noche, no tiene nada que hacer en la calle”, dijo el mandatario.

Los menores que sean sorprendidos serán trasladados hasta las estaciones de Policía para ser entregados a sus padres de familia o al Bienestar Familiar, si es el caso.

“En primera instancia, se van a conducir a un sitio donde se les brindará seguridad, y se les van a garantizar todos sus derechos. Posteriormente, se llamará a los padres para que los recojan, y si no los recogen, se ponen a disposición del ICBF”, añadió.

El toque de queda está vigente desde este viernes 31 de enero de 2020.