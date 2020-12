Comienza el pico y cédula e instalan cordón sanitario en centro de Cali para regular las compras

El pico y cédula para realizar compras volvió a regir en Cali con el fin de evitar aglomeraciones y contrarrestar el aumento de casos de coronavirus COVID-19 . Por ello, el centro, la principal zona comercial de la capital del Valle del Cauca, tendrá un cordón sanitario para regular el flujo de gente.

“Para el día de hoy (jueves 17 de diciembre de 2020), tenemos números impares. Recomendación: si usted no tiene su cédula terminada en impar, no vaya al centro porque no lo van a dejar entrar”, dijo Verónica Maldonado, gerente del Gremio de Comerciantes del Centro de Cali (Grecocentro).

Asimismo, agregó que no hay restricción para el ingreso de niños, pero “lo más recomendable es no llevarlos”. Igualmente, reiteró que se debe portar el tapabocas y le sugirió a los ciudadanos que tengan claro lo que van a comprar para que así se pueda “controlar el aforo en el centro”.

Cabe recordar que al pico y placa también se suma la extensión del toque de queda y la ley seca, que rigen de 11:00 p. m. a 5:00 a. m. Las medidas, por ahora, van hasta el próximo 23 de diciembre, según la Alcaldía de Cali.