Comerciante de Popayán fue asesinado al oponerse a secuestro en zona rural de Cauca

El hecho se dio cuando la víctima, Tomás Bastidas, salía con su esposa de la finca de descanso y fue interceptado por sujetos armados que pretendían raptarlo.

"Según lo que nos cuenta mi mamá, es que ellos intentaron desviarlos por un camino que no era el que usualmente utilizaban para venir a Popayán, mi papá hace caso omiso a ellos y sigue por la vía normal y es ahí donde le disparan", relató Diego Armando Bastidas.

El hijo del comerciante asesinado pidió a las autoridades que este caso no quede impune. "Que los investiguen, que hagan algo, porque yo siento impotencia ante este tipo de hechos y no sabemos a quién más acudir. Si no hacen nada, no sabemos cómo hacer justicia y dar con los responsables".

Libardo Vásquez, alcalde de Timbío, señaló que se trata de un hecho aislado. "Desafortunadamente tampoco podemos desconocer que sí hay presencia de delincuencia común. La cercanía a la ciudad de Popayán para nosotros es un problema, porque hay mucha delincuencia que viene aquí", indicó.

Según los habitantes del sector, en los últimos días se ha detectado la creciente presencia de hombres armados que perturban la tranquilidad.