Comerciante que iba a ser asesinado por sicario que se arrepintió dice que novena navideña lo salvó

El ciudadano señala que, por este motivo, el día que se iba a perpetrar el crimen cerró su negocio más temprano. El hombre habló con Noticias Caracol.

Luego que autoridades en Cali dieran información sobre el caso de un sicario que se arrepintió de asesinar a una pareja de esposos, al darse cuenta que estas personas lo habían ayudado en el pasado, una de las víctimas cuenta lo ocurrido.

Se trata de un comerciante, quien dice que para asistir a una novena navideña el 18 de diciembre pasado cerró su local a las 7:00 de la noche, una hora antes de lo habitual. Fue ahí cuando el homicida llegó hasta el establecimiento y no encontró a nadie.

Al día siguiente el sujeto se presentó ante la compañera sentimental de comerciante. "Mi esposa me cuenta que él llegó pálido y le dijo: 'Mire, doña María, yo anoche vine con dos personas más y veníamos asesinarlos a los que estuvieran acá. Ahí me di cuenta quién era usted y vengo a avisarle, a advertirle y a ver qué hacemos'", relata la víctima.

Según el ciudadano, el sicario afirma que se arrepintió porque un año antes esta familia le ofreció empleo para repartir domicilio y a él se le perdieron más de $100.000. Luego este confesó que usó el dinero para llevar al médico y comprar drogas a su mujer, que en ese entonces esperaba un hijo suyo y tenía amenaza de aborto.

Por esta razón, el sicario consideraba que ellos habían salvado a su esposa y a su bebé, por lo que no pudo cometer el crimen para el que había sido contratado y por el cual había recibido $2.000.000.

La familia permanece oculta en algún lugar de la capital vallecaucana. Indican que no tienen una protección real de autoridades y esperan que pronto se resuelva la situación para tratar de salir del país con el fin de proteger sus vidas.