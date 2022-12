Comerciante secuestrado se escapó de sus captores y ya está con su familia

La víctima había sido raptada por delincuentes que llegaron a su finca y se lo llevaron en su propio carro. El hombre relató a Noticias Caracol cómo se fugó.

El secuestro del comerciante, identificado como Óscar Escobar, fue perpetrado el pasado viernes por cuatro sujetos armados en un predio de la vereda San Rafael, zona rural de Santander de Quilichao, en Cauca.

Según Escobar, durante su cautiverio permaneció atado de pies y manos, en un cambuche. Sin embargo, por un descuido de los captores, logró escaparse, aparentemente, con la ayuda de un campesino.

"Me dejaron solo y un ángel llegó, me soltó, caminamos muchísimos y llegamos a la libertad. Ni idea dónde me tenían, en el monte, todas las noches me movían", contó la víctima.

Tras la fuga, el comerciante caminó por varias horas hasta la estación de Policía de Jambaló, donde los uniformados le brindaron bebida caliente, porque estaba con hipotermia, y ropa. De ahí, fue trasladado a Santander de Quilichao y se reencontró con su familia.

La presión del Ejército y la Policía, quienes habían activado un plan candado y operativos en norte del Cauca, habría obligado a los secuestradores a moverse constantemente. Estos, de acuerdo con autoridades, pertenecerían un gupo residual de las FARC.

"Celebramos la libertad de este comerciante, de tal manera que vamos a seguir la lucha frontal contra el flagelo del secuestro. Tenemos información muy importante, clasificada, frente a ese grupo que se encuentra delinquiendo en la zona y vamos a dar captura, en próximas horas, a estos disidentes de las FARC", dijo el coronel Nelson Díaz, subcomandante de la Policía Cauca.

El oficial indicó que ya se adelantan investigaciones sobre los responsables del hecho. Asimismo, destacó la campaña 'Yo denuncio, yo no pago', que realiza la institución y que, sostuvo, se está socializando con la población.