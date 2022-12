Comerciantes afectados por obras del MIO en centro de Cali denuncian amenazas

Miembros de la Asociación de Comerciantes de Cali que esperan un fallo de segunda instancia, a través del cual serían indemnizados por perjuicios causados con las obras del MIO en el centro de Cali, denunciaron amenazas e intimidaciones para que desistan del proceso.



“Hay dos llamadas que me han hecho. Una donde me dicen que no continúe haciéndole despliegue a esta situación de los afectados por el MIO y otra donde alguien que se hizo pasar por mi abogado me pidió lo mismo”, aseguró Álvaro Aguado, presidente de Asocomcali.



Asimismo, agregó que, hace unos días, la situación fue puesta en conocimiento de las autoridades, las cuales, según Aguado, le expresaron que se comunicarían con él y que lo ayudarían con la Fiscalía.



Cabe recordar que ya existe un primer fallo judicial que ordenó al Municipio y Metrocali indemnizar con más de 647 mil millones de pesos a más de 1.850 comerciantes afectados por demoras en obras del MIO.