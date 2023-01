Comerciantes de Cali celebraron la llegada del América a la final de la liga

Los vendedores de elementos alusivos al cuadro escarlata, demostraron su felicidad por el incremento en las ventas.

Los comerciantes de Cali están también de celebración, pues con la llegada de la final del fútbol profesional colombiano al estadio Pascual Guerrero, también llegó la reactivación económica, la misma que estuvo en riesgo por las jornadas de marchas del paro nacional.

Los vendedores de banderas, camisetas y demás elementos alusivos al cuadro escarlata, recibieron con alegría el alza en las ventas.

José María Espinosa, vendedor, habló sobre esta situación: “Con el América se vende el doble, más que con Junior u otro equipo”.

Para los hinchas apasionados, ningún precio es caro cuando se trata de mostrar su apoyo al cuadro escarlata y más sabiendo que algunos dejaron las comprar para el último día.



“Dejamos para lo último la compra de las camisetas, pues quedaban pocas, ahora ya no se consiguen, se vendieron todas”, afirmó Germán López, aficionado del América de Cali.

Los comerciantes aseguran que hace muchos años no vendían tantas camisetas como en la previa de este partido. Aunque todavía no se sabe quién es el campeón, los comerciantes ya ganaron.