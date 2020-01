Comerciantes de Tuluá, Valle del Cauca, se encuentran preocupados por aumento de extorsiones

Algunos establecimientos tuvieron que ser cerrados pues sus propietarios temen por sus vidas.

En vilo se encuentran varios comerciantes del municipio de Tuluá, centro del Valle del Cauca, por las constantes extorsiones de las que son víctimas.

Según los afectados, delincuentes les exigen gruesas sumas de dinero para permitirles trabajar en tranquilidad.

Tal es el caso de esta mujer, una comerciante, que pidió que se le protegiera la identidad pues teme por su vida.

“Tenía un establecimiento comercial, sin embargo, recibí llamadas en las que me exigían dinero. No me dijeron cada cuanto lo tenía que pagar, pero sí una cantidad exacta”, relató.

Pese a que ella puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes, tuvo que cerrar su establecimiento comercial.

“Llevaba varios años planeando mi negocio. Tras cinco años tuve que cerrarlo y fue muy duro porque uno nunca se imagina que le puede pasar una situación de estas”, comentó.

Como el de ella, son varios los casos de extorsión que se registran en Tuluá.

Por lo anterior, John Jairo Gómez, alcalde de este municipio, aseguró que redoblará acciones para contrarrestar esta problemática.

“Nos toca es prevenir. No queremos que las bandas se lleven a nuestros jóvenes. Este será un plan de mediano y largo plazo”, afirmó el mandatario.

Con el inicio de las nuevas administraciones regionales, se espera que se anuncien medidas para desarticular las bandas que extorsionan a los comerciantes y habitantes del Valle del Cauca.