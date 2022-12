Comerciantes del nororiente de Cali rechazan proyecto del Corredor Verde

Apenas inició la socialización del Corredor Verde que busca cambiar la cara de la carrera octava y parte del nororiente de Cali y ya algunos ciudadanos se muestran en desacuerdo.

Comerciantes del llamado Fogón de López ubicados en la carrera octava entre las calles 70 y 73 se oponen a este proyecto que pretende poner una ciclovía frentes a sus negocios, pues los expondría a la quiebra.

Uno de los comerciantes, James Gallego, dijo que “esas ciclovías lo que va a generar es que los carros ya no van a poder parquear al frente de ellos, es decir que la clientela se va a retirar”.

“Además no vamos a tener la forma de descargar y cargar nuestros carros con los productos, ni para abastecer el negocio ni a los clientes. Esto nos condenaría a cerrar los negocios”, afirmó.

Según los 70 comerciantes que ocupan dos cuadras, se opondrán al Corredor Verde y llegarán a las vías de hecho porque la Alcaldía ejecutará el proyecto sin medir el impacto en el comercio de Alfonso López.

“Lo que queremos es que el corredor vial no llegue a nuestros negocios, que sobre la autopista que es la 70 se desvíe sobre una ciclovía que ya existe para que no impacte negativamente al comercio local”, añadió Gallego.

Por su parte, el gerente del Corredor Verde, Alfonso Otoya, se sorprendió con el plantón realizado por los comerciantes en horas de la mañana de este jueves y sus puntos de vista porque los diseños de este corredor están en periodo de socialización y apenas se entregan en marzo.

“El Corredor Verde aún no tiene los diseños definitivos, están en construcción en estos momentos y por eso se están haciendo los talleres de socialización. Me sorprende el plantón dado que los canales de comunicación con la comunidad están abiertos y la EMRU está escuchando cuales son las necesidades de la comunidad por todo lo largo del corredor”, aseveró Otoya.

Durante la protesta, los comerciantes realizaron un bloqueo vial sobre la Avenida Ciudad de Cali con carrera 8 que generó afectaciones en la movilidad. Este viernes es el próximo taller de socialización con las directivas del proyecto, la EMRU, la Alcaldía y los propietarios se los negocios de esta zona.