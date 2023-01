Comercio del centro de Cali reabre sus puertas tras dos días de zozobra por paro nacional

Los negocios volvieron a ponerse al servicio de los clientes, luego de un viernes de tensión y un caótico jueves, día de un paro que atemorizó a los caleños.

Los comerciantes del centro de Cali decidieron abrir sus puertas este sábado 23 de noviembre de 2019 y no hacerle el juego a los vándalos que saquearon negocios en algunos puntos de la ciudad, durante el paro nacional del jueves, que llenó de zozobra a la población.

"Los comerciantes vamos a estar en paz. No ha pasado nada, para que vengan. No ha pasado nada. Seguimos trabajando”, afirmó Gloria Helena Dagua, comerciante.



Almacenes de bisutería, juguetes, ropa, entre otros elementos, se pusieron nuevamente a disposición de los clientes en el centro de la capital del Valle del Cauca.

"Tenemos que unirnos, si la gente pasa gritando y todo el mundo corre, pues lo vándalos se nos meten. Si los del centro nos unimos, no nos pasa nada. Decían que ahí venían y todo era mentira”, afirmó Jhon Jairo Arroyabe, comerciante.

La lección aprendida por los comerciantes es no hacer caso a las cadenas de información falsa y protegerse entre ellos para su gran temporada de ventas.

"Estamos esperando a todos los caleños para que vengan a comprar sus cositas de Navidad. Los buenos somos más. No vamos a permitir que pocas personas hagan cosas que no son y nos asustemos", aseguró el comerciante Álex Montaño.

En la tradicional Plaza de Cayzedo, ubicada también en el centro de la ciudad, sus habituales visitantes igualmente madrugaron, entre otras cosas, a leer el periódico, a lustrarse los zapatos y a demostrar que Cali vive y no se deja arrinconar por los vándalos.

