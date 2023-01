Comisión de reconocida universidad de EE. UU. comparte experiencias en centro educativo afro de Cali

Los extranjeros estuvieron conociendo el proyecto 'Mi Comunidad es Escuela', que se desarrolla en colegios públicos de la capital del Valle del Cauca.

Se trata de once estudiantes y dos directivos de la Universidad de Howard, en Washington, Estados Unidos, quienes visitaron la institución Carlos Holguín Mallarino, ubicada en oriente de Cali, que genera inclusión a través de la etnoeducación.

"La música del Pacífico me ha integrado, he conocido personas, he ido a lugares. Tanto como a mí, también le serviría a muchas personas, porque en este momento hay muchos jóvenes de mi edad, entre 13 y 14 años, en la calle, que quieren esta oportunidad, que no la tienen", expresa Ninfa Alexandra Caicedo, estudiante de grado 11.

Los universitarios norteamericanos están a punto de graduarse como docentes y dentro de su formación se incluye compartir experiencias internacionales.

"Lo interesante de aquí de Colombia es que hay una etnoeducación por mandato del Gobierno. Entonces, ellos están aprendiendo un poco ese tema aquí en Colombia, para ellos es algo interesante conocer y aprender", expresó Tonija Navas, directiva de la Universidad de Howard.

En la institución educativa Carlos Holguín Mallarino hay 2.450 estudiantes en tres sedes de la comuna 15, donde a través del conocimiento de la cultura afro se les forma en valores y resolución de conflictos.

"Rescatar a esos muchachos y que no caigan justamente en ese problema de pandillas de fronteras que tenemos aquí en nuestra comuna 15", explicó Enith Cristina Mosquera, coordinadora de la entidad.

Este proyecto hace parte de la iniciativa de la Alcaldía ‘Mi Comunidad es Escuela' que se desarrolla en 92 sedes de 45 instituciones educativas de la capital del Valle del Cauca.