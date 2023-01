“¿Cómo está mi casa?”: pregunta de menor operada tras acabar herida en ataque que la dejó sin hogar

Su madre cuenta el drama por la salud de la adolescente y la de su tío, heridos en atentado a la Policía, y la pérdida de su vivienda por culpa de la violencia.

Luego del atentado con cilindros bomba contra la estación de policía en Santander de Quilichao, norte del Cauca, aumenta el drama para la familia de una menor de 15 años y su tío, quienes resultaron heridos en el hecho y reciben atención médica en una clínica de Cali.

La adolescente, quien practica voleibol desde niña y que hoy está siendo intervenida por complicaciones en su pierna derecha, producto de la explosión, hoy sigue preguntándole a su madre el por qué la violencia les hizo esto y qué va a pasar con sus vidas.

“Su parte emocional y física, hoy, antes de la cirugía, me dijo: ‘Mamá, para dónde me voy a ir, ¿cómo está mi casa?”, dijo la madre de la adolescente.

Pero esta familia no solo sufre por el estado de salud de la menor, su tío, de 35 años y con quien hacía tareas, es el otro civil que permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Valle de Lili, a donde también fue remitido ante la gravedad de sus heridas”,

“El tío estaba sentado en el comedor haciendo tareas de la U y sufre el ataque de explosivos, ella se siente culpable porque él pedía ayuda y ella no podía ayudarlo”, aseguró la mujer.



Al delicado estado de salud de tío y sobrina, se suma otro drama familiar. La casa en la que habitaban en compañía de su abuela quedó destruida por la explosión.

“Ella, de ver su casa en el piso desbaratada, porque mi mamá se sostenía de un taller de cerrajería que había dejado mi padre hace mucho tiempo”, afirmó la madre de la menor.

Mientras el tío de la menor se recupera por trauma ocular y fractura de órbita, la joven presenta politraumatismo facial y en el cuerpo, por lo que continúa en la unidad de cuidados intensivos. Sus familiares hacen un llamado a las autoridades para que les brinden apoyo.

El atentado contra la estación de policía de Santander de Quilichao se registró en la noche del viernes 23 de noviembre de 2019 y dejó tres policías muertos, así como nueve uniformados heridos y tres civiles, dos de ellos son justamente la menor deportista y su tío.

Vea también:

Cárcel para seis hombres que estarían detrás de atentado terrorista donde murieron tres policías