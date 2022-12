¿Cómo evitar colados en el MIO? Esta es la estrategia de las autoridades de Cali

A diario, el sistema de transporte masivo de Cali, MIO, resulta afectado por usuarios que evaden el pago del pasaje al ingresar por las puertas laterales de las estaciones o al colgarse de la parte trasera de los buses.

Los 'colados', que en gran parte son estudiantes de colegios públicos de la capital del Valle del Cauca, aseguran que no pagan el pasaje por falta de dinero.

"Necesitamos un transporte que no nos cobre para ir al colegio porque hay muchos estudiantes que vivimos muy lejos. A mí, hay veces me toca colarme o me vengo en cicla, y eso cansa mucho. Estoy esperando la tarjeta estudiantil para el pago del pasaje", dijo un estudiante.

En promedio, según la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (UTR&T), encargada de recaudar el dinero de los pasajes, son 25 mil personas quienes diariamente utilizan los servicios del MIO sin pagar la tarifa correspondiente.

"Uno debe acostumbrarse a cumplir las normas porque eso resulta en un orden ciudadano. Es un orden público que hay que mantener y no llegar a la confrontación con las autoridades", afirmó Pedro Yañes, gerente de operacines de Metrocali.

Durante la evasión, en algunos casos se presentan riñas entre usuarios y policías, que han dejado como resultado varias personas heridas. "La idea es concertar soluciones a través del diálogo para que esto no se siga presentando y el transporte masivo sea respetado", dijo el coronel Henry Jímenez, comandante de los Grupos Operativos de la Policía de Cali.

Según Metrocali, las estaciones donde más se presenta esta problemática son aquellas ubicadas cerca de las instituciones educativas de la ciudad. "San Bosco y San Pascual son las más críticas", dijo Yañes.

Las autoridades señalaron que por medio de pedagogía y prevención se concientizará a los usuarios del sistema, sobre todo a los estudiantes, para que desisten de colarse en el MIO. Para ello, se realizará un trabajo de cultura ciudadana entre las instituciones educativas, los estudiantes, padres de familia, Metrocali, la Policía y la Secretaría de Educación.

Respecto a las tarjetas estudiantiles para ingresar al MIO, las cuales son asignadas por la Secretaría de Educación según las condiciones socioeconómicas de los beneficiarios, Yañes indicó que se ejercerá control sobre su uso, pues se están presentando casos donde los alumnos las pierden o las negocian con sus compañeros.