Como la clínica estaba cerrada, ambulancia dejó a paciente en una esquina en Cali

Foto: archivo Noticias Caracol

Por medio de un video que entregó a la Defensoría del Paciente, María Teresa Montoya denunció presunta negligencia por parte de ambulancia en la que fue trasladada del hospital San Juan de Dios al Centro de Diagnóstico Uribe Uribe (antiguo Seguro Social), donde le practicarían unos exámenes. La mujer sostuvo que ella y otro paciente fueron dejados en una esquina de la entidad médica, porque esta aún no había abierto cuando llegaron.

Según Montoya, quien permanece hospitalizada tras una cirugía y estaba canalizada con medicamentos al momento del traslado, les tocó refugiarse en un restaurante mientras los recogían nuevamente. El hecho se registró el pasado sábado 27 de agosto.

"Como a las 6:15 de la mañana nos sacaron del hospital, nos trajo una ambulancia que parecía ya como para mandar a chatarrizar, la puerta la tenía amarrada con la camilla. Éramos dos pacientes. Resulta que en la Uribe Uribe no abrían hasta las 7:00 de la mañana, pero ellos con su afán de ir por otro paciente a una remisión nos dejaron ahí afuera a las 6:45 de la mañana”, afirmó la mujer.

La ciudadana agregó que luego del examen el personal del Centro de Diagnóstico llamó de nuevo al servicio de ambulancia para que fuera por ambos pacientes, sin embargo, habrían manifestado que tardarían 40 minutos en regresar.

"Nosotros estamos desde el día anterior en dieta, no comimos porque nos iban hacer ese examen. Nos tocó pedir el favor de dejarnos salir para comer algo. Siendo las 10:30 mañana no han venido", dijo Montoya en el video grabado mientras esperaba la ambulancia.

La mujer relató que le tocó vivir este viacrucis por causa de una mala intervención quirúrgica en sus ovarios. La Defensoría del Paciente conoció el caso y adelanta las respectivas investigaciones.