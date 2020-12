¿Cómo le salió? La Segura debuta como cantante con su canción ‘No vuelvas’

Natalia Segura, mejor conocida como La Segura en redes sociales, no deja de sorprender a sus seguidores con las facetas que muestra en el ciberespacio. Esta vez debutó como cantante.

El tema que lanzó se llama ‘No vuelvas’, una canción que a pocas horas de su lanzamiento en YouTube ya acumulaba más de 600 mil reproducciones.

Con orgullo y alegría, La Segura compartió en su cuenta de Instagram que ya estaba listo el video de su tema.

“Estoy demasiado feliz, ya salió el video oficial de No vuelvas en YouTube. La canción está en todas las plataformas digitales”, escribió la influenciadora nacida en Cali.

Además, La Segura se tomó un momento para agradecer a todos los que hicieron posible que ella cumpliera uno de sus sueños: cantar.

“Gracias a cada una de las personas que hicieron parte de este proyecto y a ustedes por tanto amor y apoyo”, manifestó.

Sin embargo, la caja de comentarios está dividida, algunos de sus fanáticos aseguraron que la canción es todo un éxito y que les encantó, pero otro grupo puntualizó que lo de ella no es la música y que siga dedicada al humor.

@Zharithlesmes comentó: “Lo tuyo no es cantar”, @Dina.vergara dijo: “Wow, me encantó”, @Gladysarboleda aseguró: “No me gustó”, @Reymar_s posteó´: “La mejor canción”.

La Segura se une a La Liendra, Luisa Fernanda W y otros más que ya debutaron en el mundo musical.