¿Cómo reconocer si su hijo o hija es víctima de maltrato?

Tras terrible agresión a bebé de 10 meses, en un centro de estimulación en Cali, Noticias Caracol consultó a especialista y padres de familia. Esto dijeron.

La directora de la entidad donde se presentó el hecho acepta que a través del sistema de cámaras de seguridad detectó varios casos de maltrato, pero que se actuó en su momento. ¿Cómo reconocer si su hijo o hija es víctima de esta situación?



Habló la directora de centro infantil sellado tras terrible maltrato a bebé de 10 meses El siquiatra y sicoanalista Libardo Bravo, explica que en niños tan pequeños estos comportamientos se denominan maltrato sin testigos o violencias silenciosas, porque los afectados no pueden relatar lo que les ocurre, y esto exige una responsabilidad adicional de los padres.

"Tienen que informarse muy bien quiénes manejan estas instituciones, qué tipo de calificación tienen las personas encargadas del manejo de los niños, qué tipo de reglamentaciones existen", dice Bravo.

El especialista también agrega que es necesario revisar permanentemente el cuerpo de los menores. Así lo hace la madre de un niño de dos años.

"Un golpe uno de mamá se da cuenta, un morado pues es muy fácil de detectarlo, así se rojo, un rayonazo, uno lo nota. No solamente eso, sino la parte de cómo él llega al jardín", expresa la mujer.



