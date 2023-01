Como una leyenda de la televisión colombiana recuerdan las familias caleñas a Jota Mario Valencia

A pesar de la tristeza que dejó su partida, muchos agradecen el legado y las enseñanzas que dejó uno de los presentadores más queridos por el público en general.

Para doña Alba Valencia, ama de casa, ver televisión junto a sus hijos es uno de los espacios más alegres que comparte con su familia. Sin embargo, con la muerte de Jota Mario Valencia esta actividad ya no será la misma.

“Me he sentido muy triste porque llevo más o menos unos 40 años viéndolo a él en sus programas, prácticamente desde pequeños, por eso sentimos mucha tristeza", dice la seguidora del fallecido presentador,

“Más de una madre lloró con la muerte de nuestro amigo Jota Mario, fue muy triste, yo creo que fue una pena muy fuerte", manifiesta Víctor Guevara, seguidor de Jota Mario.

En contexto:

Murió Jota Mario Valencia, ícono de la televisión colombiana Ahora lo recuerdan como un amigo, y los buenos momentos que pasaron gracias a él.

“Yo lo veía en las mañanas cuando estaban los domingos acá, y los sábados que llego temprano, un rato antes de irme a trabajar; luego en la noche", recuerda Alba Valencia.

Una panadería del barrio El Poblado, en el oriente de Cali, en muchas ocasiones fue el punto de reunión de los vecinos para ver los programas de televisión conducidos por el popular Jota Mario.

“Aquí en este negocio lo veían porque era muy buen presentador de programas infantiles, también que por ejemplo salió en Sábados Felices; alegraba muchos hogares tanto en Colombia como en otros países", señala Deiny Brisuela, propietaria de la panadería.

Como ellos, muchos caleños no ocultaron su tristeza con la partida de un grande de la televisión colombiana, pero agradecen las enseñanzas y el legado que dejó en sus corazones.