Compleja situación en Buenaventura ante afán para abastecimiento de alimentos previo a paro cívico

A las 12:00 a. m. comenzó la protesta convocada por comunidades que se sienten abandonadas por el Estado. Horas antes, ciudadanos corrieron para comprar víveres.

Negocios dedicados a la venta de frutas y verduras estaban completamente llenos. Todos en medio de gritos y empujones querían llevar algo a casa.

"Repollo, tomate, cebolla, papa mejor dichos de todo un poquito", dijo Guadalupe Díaz, habitante del puerto vallecaucano.

"No van a abrir las tiendas, no va a haber nada, tienen uno que comprar lo poquito que pueda porque si no abren, ¿cómo hace uno para alimentar la familia?", afirmó Luz Mery Albornoz, otra residente de Buenaventura.

En almacenes de cadena, la situación era también compleja. Había filas de personas solo para ingresar a los supermercados. Las puertas tuvieron que ser custodiadas por personal de seguridad para evitar saqueos.

"Porque dicen que va a ver un paro largo. Entonces, uno no sabe", dijo, por su parte, Betty Flórez, también habitante del puerto.

“Para uno comprar la remesa y poder salir para el paro que viene", aseguró Wálter Mosquera, residente de Buenaventura.

También se vieron estaciones de servicio colmadas de motos y carros, pues sus conductores esperaban turno para surtirse de combustible.

"Al menos para desplazarse cerca de la casa, porque para el centro no se puede salir", indicó Álvaro Balanta, conductor de vehículo.

A pesar de los inconvenientes, algunos habitantes de Buenaventura apoyan el paro cívico que se inició este martes 16 de mayo en este municipio del Valle del Cauca.

Esperan llamar la atención del Gobierno Nacional para solucionar problemas sociales como la falta de agua potable, mejorar las sedes educativas y contar con hospitales de alto nivel, pero que funcionen.