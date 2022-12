Compraron de buena fe y ahora denuncian que los quieren desalojar porque el edificio era de un narco

Los afectados son los propietarios de 25 apartamentos que hacen parte del inmueble.

Los dueños dicen que compraron de buena fe entre 1999 y el 2004, pero que en 2005 empezaron los problemas con su edificio, que está ubicado en el sur de Cali.

En ese año llegó una orden de la Fiscalía por un supuesto proceso de extinción de dominio, aparentemente, porque el inmueble pertenecía al extinto narcotraficante alias ‘Pacho Herrera’.

Danilo Echeverry disfrutó muy poco de su apartamento, pues, unos meses después de haberlo comprado, comenzaron los problemas y, en julio pasado, fue desalojado.

“Yo tengo todos mis documentos, pago de impuestos, estoy al día. ¿Cómo es posible que esta gente venga y me saque así, como si yo fuera un delincuente?”, afirma Danilo Echeverry, uno de los desalojados.

Son 25 familias que dicen haber adquirido los inmuebles con sus ahorros e, incluso, con préstamos bancarios. Aseguran que no son testaferros de alias ‘Pacho Herrera’, como han pretendido señalarlos.

“Nosotros nos oponemos porque nosotros compramos esto con dinero lícito, fruto de nuestro trabajo y, sin embargo, hacen la diligencia. Llevamos peleando 12 años desde 2005, donde nos hemos defendido”, dijo Tulio García, propietario afectado.

En las últimas horas, la Sociedad de Activos Especiales llegó al lugar para continuar con los desalojos, por lo cual algunos propietarios interpusieron una tutela que frenó temporalmente las diligencias.

“Porque ellos tienen un derecho a demostrar que son terceros de buena fe, adquirientes con derechos lícitos y que ellos en ningún momento han estado en negocios como el narcotráfico”, explica Santiago Mejía, abogado de varios propietarios.

La entidad aún no se ha pronunciado sobre el caso. Entretanto, las familias esperan que se cumpla el debido proceso y que se adelante la investigación en el despacho judicial en Cali.

Señalan que, cuando eso termine, se decide si ellos desalojan o no los apartamentos, pero piden que no lo hagan a la fuerza porque no tienen para donde irse.