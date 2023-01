Comunidad de zona vulnerable de Cali protesta por los elevados costos de los servicios públicos

Habitantes del barrio Potrero Grande dicen que las tarifas no se compadecen con estrato en que viven, que son gente muy pobre y no cuentan con ingresos fijos.

Los pobladores de este sector del oriente de Cali, de estrato 1, sostienen que no les alcanza la plata para pagar los elevados costos de los servicios públicos. Algunos dicen que inicialmente llegaban recibos por $40.000 y ahora hasta por más $100.000.

"Un recibo se pagó de $164.000 y ahora me llegó otro en $90.000. No es justo que la gente aquí tenga que trabajar solamente para los servicios públicos. La gente aquí vive del rebusque”, afirma uno de los residentes de la urbanización.

Estos ciudadanos hacen también un llamado al presidente Iván Duque, así como al Ministro de Minas y Energías y a la Contraloría para que visiten Potrero Grande e intervengan en esta situación.

Una de las habitantes de la zona manifiesta su preocupación, pues el último cobro le llegó por más de $4.000.000 debido a once meses de mora.

"Tengo una incapacidad en la mano derecha y por ese motivo no puedo trabajar, y con lo poco que consigo cómo pago si es un recibo bastante alto", señala la mujer.

Un vocero de Emcali expresó a Noticias Caracol que en esta localidad hay una cultura del no pago, que se hacen acuerdos y no los cumplen. Sin embargo, dijo que van analizar cada caso en particular para tratar de ayudarle a la gente.