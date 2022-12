Comunidad del Cauca respalda sentencia contra Uribe Noguera por crimen de Yuliana Samboní

Aunque familiares y amigos de la pequeña esperaban la pena máxima por este tipo de delitos, consideran que la condena de más 51 años de prisión es ejemplar.

Andrés Samboní, natural de Los Milagros en Cauca, tierra donde nació Yuliana, dijo que su comunidad respalda la sentencia interpuesta a Rafael Uribe Noguera por feminicidio agravado, acceso carnal violento y secuestro simple por el crimen de la menor de 7 años.

“En la comunidad de Bolívar, en Los Milagros, en las colonias en Bogotá, Cali y Popayán, hay una gran satisfacción por la condena que recibió este señor”, expresó el pariente de la niña.

[Vea también: A 51 años y 10 meses de prisión fue condenado Rafael Uribe Noguera por crimen de Yuliana Samboní ]

Rocío Cuenca, secretaria de la Mujer de este departamento, señaló que, pese a la condena y las sanciones económicas impuestas contra Uribe Noguera, nada resarce el dolor de esta humilde familia.

“De alguna manera a nosotros en el corazón nos queda ese dolor tan profundo del hecho ocurrido, porque, tal como lo narra el juez, fueron actos atroces en contra de esta niña. Creo que con esto sentamos un precedente importante para prevenir todos los actos de violencia en contra de todas las mujeres del Cauca y del país”, afirmó la funcionaria.

[Vea también: ¿Intentaron sacar el cuerpo de Yuliana Samboní en un vuelo chárter? ]

Por su parte, representantes del Concejo Indígena del Cauca, CRIC, pidieron a los jueces seguir este ejemplo para castigar todos los casos de violencia contra la mujer.

“Cuánto quisiéramos que, así como se condenó este delito, se condenen otros más que siguen haciendo cola en la justicia ordinaria. Pero, me parece que podemos saludar esa decisión que no quedo en la impunidad, y esperamos que la justicia siga siendo transparente”, expresó Eivar Fernández, miembro del CRIC.

Los líderes indígenas también pidieron a quienes aplican justicia no conceder rebajas ante la pena impuesta.

[Vea también: Rafael Uribe Noguera confesó violación y asesinato de Yuliana Samboní ]