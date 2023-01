Comunidad del sur de Cali denuncia daños en bosque urbano a causa de obras de acueducto

La ciudadanía dice que la intervención de la zona verde no estaba incluida en el proyecto. Dagma adelanta investigaciones para determinar si habrá sanciones.

De acuerdo con denuncia de la comunidad, la excavación transversal por obras de infraestructura ha provocado daños en el parque Caracolí, declarado como bosque urbano y ubicado entre los barrios Pampalinda y Cuarto de Legua, en sur de Cali.

"Se hizo una intervención por parte de Emcali para conectar la red de acueducto y cuando nos llamaron varios vecinos nos dimos cuenta que estaban interviniendo una zona verde muy cerca a los árboles", afirma Tatiana Duque, líder comunal de Cuarto de Legua.

La autoridad ambiental también ha estado al pendiente de la situación. Esta señala que, hasta el momento, no se han reportado mayores afectaciones, solo en raíces superficiales de las especies arboleas.

"Nosotros realizamos una suspensión la semana pasada para tomar unas medidas preventivas con los contratistas, que mostraran los requisitos que se debían haber mostrado ante el Dagma para poder hacer nuestro respectivo control. Revisamos las obras, sobre todo las raíces vimos que no estaban afectadas, pero se suspendió", explica Miguel Fernando Vásquez, líder de flora Dagma.

El funcionario indicó que la documentación que le fue entregada al Dagma está siendo sometida a análisis del departamento jurídico del organismo para determinar si amerita hacer una sanción por la obra que se está desarrollando.

Noticias Caracol también se comunicó con las Empresas Municipales de Cali, pero la entidad no envió ningún representante a responder por la denuncia que está haciendo la comunidad.

Por su parte, el contratista de Emcali aseguró a Noticias Caracol que la obra no está parada y que ellos cuentan con los permisos de rigor.

El contratista señaló además que ya están realizando investigaciones y sostuvo que las labores no afectan a los árboles, porque la tubería que están cambiando pasa por debajo de los mismos. También dijo que esto había sido socializado con la comunidad.