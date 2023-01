Comunidad del sur de Cali denuncia incremento de robos y falta de presencia de Policía

Los habitantes dicen también que en la localidad afectada hay poca iluminación. Por esto motivos, y ante su preocupación, hacen llamado urgente a autoridades.

De acuerdo con residentes de la comuna 19 de la capital vallecaucana, es detrás de la Universidad Santiago de Cali, y especialmente en el parque ubicado en esa zona, es donde se presentan más hurtos. La mayoría de los robos son cometidos por hombres que se movilizan en motocicleta.

Uno de los hechos quedó registrado en una cámara de seguridad. En el video se observa cómo, a plena luz del día, en el barrio Pampalinda, una mujer que saca a pasear sus dos perros es atracada por dos sujetos, uno de los cuales, tras quitarle el celular, la empuja y por poco la hace caer.

"A uno le da miedo salir, a las calles les falta iluminación, cámaras. La vigilancia de la Policía hay que decirle al comandante por favor que sea más constante, porque los bandidos andan en moto o como Pedro por su casa", expresa Luciano Calderón, esposo de la víctima.

Este no es el único caso. Según la ciudadanía, los alrededores del establecimiento universitario ubicado en el sector son muy peligrosos. Dicen que, a la salida del establecimiento, personas esperan, motorizadas o a pie, para atracar al que aparezca con arma de fuego o cortopunzante.

"Me sacaron una pistola y de una me dijeron: 'pásame todo o si no te pegamos un cachazo, sino te pegamos un tiro… y ojalá me hagas bulla'. Yo pasé todos los objetos y vi al man como con la intención de pegarme", señala Alejandro Morales, residente de Pampalinda.

La Policía asegura que ya adelanta labores de inteligencia en la zona. "En este sector se nos han presentado algunos delitos, especialmente hurto. Ya se está trabajando con la Sijín con el fin de identificar estos sujetos que se movilizan en motocicleta y posteriormente realizar su captura", afirma el coronel Aberaldo Moreno, comandante del Distrito 3 de la Metropolitana.

Esta institución de fuerza pública está programando una reunión con los habitantes de los barrios afectados y así implementar nuevas estrategias de seguridad.

En la primera semana de febrero retornan a clase los estudiantes de la Universidad Santiago de Cali, pero ellos y la comunidad en general esperan que para ese entonces ya haya una intervención de la Policía y de la Alcaldía para iluminar toda esta zona.