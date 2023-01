Comunidad denuncia que le incrementaron el estrato sin avisar y su bolsillo fue el perjudicado

Afectados sostienen que el cambio se hizo sin tener en cuenta las condiciones de lugar donde viven. Afirman que el cobro por servicios públicos se les duplicó.

Molestos están habitantes de varios conjuntos residenciales del norte de Cali, porque los subieron de estrato 3 a 4, según ellos, de manera inconsulta. La comunidad dice que ha hecho gestiones ante la Administración municipal, pero no ha logrado que se reconsidere la situación.

Publicidad

Estratos altos de Cali rechazan censo por el mal conocido Sisbén de los ricos, según DANE De acuerdo con Janeth Cuervo, administradora y residente de uno de estas unidades, señala que, sin notificarles, desde el pasado febrero les comenzaron a llegar los recibos incrementándoles el estrato.

"La verdad es que pagamos $100.000 más o menos de servicios públicos mensuales y se nos ha incrementado un 100%, porque nos están llegando de $200.000 los recibos", indica la mujer.

Cuervo manifiesta que el conjunto en que vive cuenta solo con 42 parqueaderos para 140 apartamentos y, además, no tiene piscina. "Son edificios de cinco pisos y no contamos con ascensores, las zonas verdes son limitadas, a los propietarios les toca dejar los vehículos en la calle porque no hay dónde estacionarlos, la zona es insegura, mucho hurto", agrega.

La misma situación denuncia John García, residente de otra de las unidades del sector, quien declara que ya agotaron toda la vía administrativa que ofrece el municipio, que es la certificación, revisión y apelación.

Publicidad

"Ellos se sostienen en la absurda decisión que somos estrato 4, pese a los argumentos que se presentaron. Enfatizo, sobre todo, que nosotros somos vivienda de interés prioritario, acorde a la actual legislación que tenemos. Es un exabrupto lo que han hecho con nosotros", destaca García.

Noticias Caracol habló con Planeación municipal, la cual, a través de una comunicación, señala que la estratificación la hace el DANE y que esta solamente la aplican. Dice que hay mecanismos para pedir la revisión, los mismo que ya han utilizado los afectados.

Publicidad

La comunidad considera que no ha sido una respuesta satisfactoria la que han recibido, por eso están pidiendo la intervención tanto del Gobierno nacional, como del local, para resolver la situación que está perjudicando principalmente su bolsillo.