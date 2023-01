Comunidad en Cauca rechaza ataque del que fue víctima menor por, aparentemente, robarle el cabello

La niña de 12 años se debate entre la vida y la muerte tras ser apuñalada. Desconocen la identidad y el paradero de los responsables del aberrante hecho.

La menor, que permanece en cuidados intensivos en un centro asistencial de Cali, fue atacada afuera de su casa, en Santander de Quilichao, por dos hombres que llegaron hasta el lugar con cascos a bordo de una motocicleta.

La familia denuncia también que la pequeña fue llevada al hospital del municipio y de allí a dos clínicas de la capital del Valle del Cauca, donde no la recibieron, no se sabe por qué, hasta que llegó a la clínica Valle del Lili, donde actualmente es atendida.

"Unas vecinas llamaron al cuadrante y nunca llegó. Hicieron llamadas a la Policía y nunca llegó. Hasta ayer lunes vinieron a preguntar cómo era el estado de la niña. En el hospital la atendieron, no había los insumos y la tuvieron que llevar a Cali. De cuando sucedieron los hechos, hasta llegar a la clínica Valle del Lili, pasaron alrededor de 24 horas", sostuvo Ingrid Larrahondo, vecina de la víctima y trabajadora social del colectivo Mujeres Diversas.

La mujer señaló que la comunidad se encuentra indignada y, en rechazo a este acto de violencia, se llevará a cabo una marcha desde el barrio Morales Duque, donde ocurrió el ataque a la menor, hasta el parque central. La manifestación tendrá lugar el miércoles a las 8:00 de la mañana.



