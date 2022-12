Comunidad LGTBI denuncia discriminación en estaciones del MIO en Cali

Activistas de la comunidad LGTBI señalan que el caso más reciente se presentó en la estación Unidad Deportiva, en el sur de la ciudad, donde dos mujeres gay aseguran haber sido expulsadas por parte de un orientador y guardas de seguridad.

Ángela María Reyes, estudiante de último semestre de derecho, cuenta que llegó con su pareja a la estación y que por el cansancio se recostó en las piernas de su compañera, cuando fue abordada por un funcionario.

"Me recosté sobre ella, pero no estábamos haciendo ninguna escena exagerada de afecto, simplemente estaba abrazada a ella, llegó un funcionario de los que organiza las filas a agredirnos verbalmente. Dijo que lo que estábamos haciendo era una conducta prohibida, porque había muchas personas alrededor y niños, por lo que eso era un mal ejemplo", afirmó la universitaria.

La joven manifestó que, según las leyes, ella no estaba cometiendo ningún delito y sostuvo que el hombre lo hizo porque a él no le gustaba. "Llamó a los guardas de seguridad, cuando llegaron donde estaba con mi pareja, empezaron a decir que estábamos tocando instrumentos musicales y haciendo actos de mendicidad", agregó Reyes.

Luis Felipe Rodríguez, activista LGTBI, asegura que es muy común actos de homofobia en el sistema de transporte masivo, por lo que pidió a Metrocali excusas públicas y capacitar a sus funcionarios.

"Les estamos pidiendo a Metrocali que capacite a su personal en temas de derechos humanos, que las parejas LGTBI podemos tener acciones de afecto en público y la Corte Constitucional fue muy clara al respecto", explicó Rodriguez.

Asimismo, el activista señaló que mediante una acción legal harán revisar las cámaras de la estación donde ocurrió el incidente. "Realizaremos la denuncia a la Fiscalía para posteriormente elevarla ante la Defensoría del Valle y la Personería de Cali", afirmó.

Además recordó que el año pasado también manejaron un caso de discriminación en el MIO por parte de un conductor, el cual, aseguró, detuvo la ruta alimentadora que manejaba porque una pareja estaba teniendo una muestra de afecto dentro del bus.

Ante estos hechos, el pasado fin de semana se llevó a cabo en la estación Unidad Deportiva una 'besatón' para reprochar este tipo de discriminaciones y demostrar que los actos de cariño que tienen las parejas LGTBI son como los que se demuestran las parejas heterosexuales.

Por su parte, Metrocali informó que se llevarán a cabo las respectivas investigaciones del caso, las cuales podrían derivar en sanciones o el despido de los trabajadores implicados.