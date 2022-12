Comunidad sigue inconforme con desalojos en el jarillón del río Cauca en Cali

Desde horas de la mañana de este lunes 18 de octubre, operarios de diferentes entidades municipales derrumbaron las viviendas de cerca de 150 familias que hacen parte de las casi nueve mil que deberán ser desalojadas del jarillón del río Cauca en el oriente de Cali.

Estas familias, que en su mayoría son desplazados o personas de escasos recursos, llevan viviendo en ese sector cerca de 20 años.

“Tengo una granja productiva hace 26 años aquí, dependo de eso y un hermano discapacitado. ¿Sabe cuánto me están ofrecieron? Que posiblemente $7 millones y eso es lo que me dan cuatro marranas de cría en un año”, manifestó Carlos Mena, habitante del jarillón.

El gerente del Plan Jarillón, Juan Diego Saa, dijo que a las familias les han ofrecido varias alternativas.

“Hay una serie de compensaciones que se ofrecen a las personas para que puedan trasladar las unidades productivas o para que reciban subsidio de arrendamiento mientras se les ubica en un proyecto de vivienda”, afirmó.

Jackeline Ariza, líder de los afectados, dijo que no hay garantías de reubicación.

“Yo quiero que usted me muestre dónde están los apartamentos porque yo no sé dónde ustedes van a meter ocho mil familias que tienen que reubicar del plan jarillón. Ustedes nos están diciendo que empiezan a construir dentro de seis meses y que no tienen casas, entonces no sean mentirosos”, denunció Ariza.

En carretillas y camiones los afectados tuvieron que sacar sus enseres. Otros tratan de recuperar algunos elementos de entre los escombros.



Foto: Noticiascaracol.com

Funcionarios de la Alcaldía señalan que todas las entidades del municipio están listas para atender a los desplazados pero que esas familias que fueron sacadas no han querido acceder a ninguno de estos programas.

Frente al tema, el secretario de Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres de Cali, Rodrigo Zamorano, volvió a hacer énfasis en que las familias que viven en el jarillón están en un eminente riesgo y deben ser sacadas de allí a como dé lugar.

“Lo que queremos con esa inversión de 800 mil millones es relocalizar a las familias en las mejores condiciones, el 100 % de esas personas deben irse porque el jarillón debe ser confinado. Hay 8.777 familias, ya hemos sacado alrededor de 1.100, estamos avanzando de una manera rápida pero todavía nos queda por sacar”, concluyó funcionario.

El jarillón del río Cauca en Cali debe ser sometido a una intervención para evitar su rompimiento, el cual ocasionaría una inundación de grandes proporciones que afectaría a más de 900 mil habitantes de la capital del Valle del Cauca.