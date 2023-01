Comunidades indígenas, convocadas a minga extraordinaria por hechos de violencia en Cauca

Los líderes de Guardía Indígena decidieron congregarse para poder desarrollar acciones que permitan frenar la ola de violencia que atraviesa las zonas rurales del departamento.

Dentro del Resguardo Indígena de Toéz, zona rural del municipio de Caloto, se adelantó una reunión a puerta cerrada con las 126 autoridades indígenas del norte del Cauca.

Así mismo, se llevó a cabo una rueda de prensa donde participaron varios líderes sociales de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes se han unido a esta petición y piden más protección a las autoridades nacionales ante la delicada situación.

Con la reunión se buscaba tomar medidas contundentes ante el panorama de orden público que deja cinco muertos de esas comunidades en menos de dos semanas.

"Se va a enfatizar sobre el control territorial y tenemos que mirar unas líneas puntuales de acción de lo que sigue de ahora en adelante", dijo Hárold Secué, autoridad indígena de la ACIN.

El consejero indígena de la zona norte, Enrique Fernández, manifiestó que se va a ser una movilización inmediata en rechazo a todo lo que está sucediendo, a las amenazas que les están haciendo y también le piden al Estado soluciones, porque prácticamente “esto se le se salió de las manos ya al Gobierno”.

Los municipios más afectados por esta crítica situación son Miranda, Corinto, Jambaló y Santander de Quilichao, ubicados en el norte del Cauca.

Igualmente, Secué manifestó que están haciendo el llamado a organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel nacional e internacional, que están muy pendientes de la situación de Colombia.

“Bien sabemos que el presidente Duque ayer (sábado) se pronunció, pero simplemente con palabras, porque no vemos acciones concretas en nuestros territorios. Mientras él habla bonito, nos están matando en el territorio", aseguró.

Pese a que el principal objetivo de la reunión era establecer medidas para reforzar la seguridad en las zonas más afectadas, las autoridades indígenas se mantienen en su posición de no trabajar en conjunto con la Fuerza Pública en esos territorios.

Según las declaraciones de este líder, el control territorial se debe hacer con la Guardia Indígena.

“No podemos coordinar con la Fuerza Pública acciones porque también nos pone como blanco para nuevos ataques y asesinatos", sostuvo Secué.

En el último año han sido asesinados 97 miembros de comunidades indígenas en Colombia y 159 después de la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre de 2016.





Hablan víctimas



Noticias Caracol logró hablar con varias de las víctimas de la emboscada a una chiva en la que se movilizaban varios integrantes de la Guardia Indígena en la vía que de Caloto conduce a Toribío, en el norte del Cauca.

Una de ellas, Aurora Taquinás, una de las víctimas y madre de Yuli Yatacué, la joven de 16 años que resultó herida tras la emboscada a una chiva, contó los momentos de angustia que padecieron.

"Nosotros como guardia estábamos haciendo un recorrido de control territorial, entonces íbamos hacia la parte de Toribío y en el sitio de El Venadillo nos cogieron así desprevenidos con ráfagas de fusil", afirmó.

Agregó que desconocen qué grupo armado los atacó, pero enfatizó que en la zona "siempre están las disidencias de las FARC o el EPL".

Atemorizados por los disparos, varios de los indígenas que se encontraban en el lugar buscaron refugio para que las balas no los alcanzaran.

Adicionalmente, Taquinás detalló que, inmediatamente se presentaron los disparos, se resguardaron en una vivienda en donde cada vez que buscaban la forma de salir les disparaban de nuevo.

“A nosotros no nos dejaba mover, inclusive a mi hija la tuve como una hora ahí, porque no nos dejaron sacarla de ahí de esa casa. Nos queríamos mover y ahí mismo nos tiraban otra vez”, narró.

Otra víctima del atentado relató, por medio de un audio, cómo solicitó de manera urgente más apoyo.



"Nos metimos a una casa, nos queríamos mover y nos tiraban otra vez": relato de víctimas de emboscada a chiva en la que se movilizaban integrantes de la guardia indígena https://t.co/uIRAwJg0T3 pic.twitter.com/65RrTyryvs — Noticias Caracol Valle (@NCValle) August 11, 2019

El dolor y la angustia se apoderó de los líderes indígenas que en medio de la tragedia pidieron ayuda para que se detengan los homicidios.

Las víctimas del atentado fueron trasladadas en primera instancia al hospital de Caloto. Epifanil Cantillo, uno de los médicos del centro asistencial, manifestó que durante su turno había tres galenos en servicio.

“Tratamos de repartirnos los pacientes para que la atención fuera ágil, los pacientes heridos llegaron con heridas por proyectil de arma de fuego, más que todo, en miembros superiores y miembros inferiores”, explicó.

De igual manera, Aurora Taquinás hizo un llamado para que cesen los ataques contra las comunidades indígenas.

“Lo que le digo es a la gente que está utilizando las armas es que dejen lo que ellos están haciendo. Nosotros como guardia no utilizamos ninguna, solamente un bastón. ¿Por qué nos van a tirar como si estuviéramos armados? Es más, si van a ir, que vayan a enfrentarse pero con grupos armados, porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos”, anotó.

Por ahora, cuatro de las personas heridas ya fueron dadas de alta. No se descarta una manifestación en los municipios más afectados como lo son Toribío, Corinto y Miranda.