Con abrazatón, alumnos y docentes piden renuncia a rectora de colegio en Cali

Centenares de estudiantes y docentes de la Institución Educativa Santo Tomás, en Cali, paralizaron sus actividades este martes 23 de agosto al realizar una protesta a punta de abrazos para pedir la salida de la rectora, pues, al parecer, hay malos tratos por parte de ella.

“Cuando se le dijo que la Secretaría de Educación tenía conocimiento sobre el tema, dijo que la Secretaría de Educación manda allá y yo mando acá”, manifestó Jairo Marines, profesor de la institución educativa.

Además, los protestantes aseguran que existen otras falencias en la institución, que se han tratado en varias reuniones pero no han sido resueltas.

“No hay una cafetería digna y los alimentos no proporcionan lo suficiente para todos los estudiantes. Además, no tenemos una fotocopiadora. Se dice que no hay tinta y no hemos podido realizar los exámenes finales”, indicó María Alejandra Caicedo, representante estudiantil.

Por su parte, la rectora del plantel, María del Rosario Guevara, dice que está trabajando para resolver la falta de profesores y otros inconvenientes, pero señaló que, detrás de las protestas, existiría una sola razón.

“Los docentes y estudiantes tenían como expectativa que aquí iba a llegar como rector otra persona, pero como yo participe en un concurso y lo gané, desde que llegué en el mes de mayo han hecho planes con el propósito de que yo me vaya del colegio”, sostuvo la directora.

Por su parte, la secretaría de Educación de Cali, Luz Elena Azcárate, señaló que está mediando en el tema. “Creo que en el diálogo, en los acuerdos y en ceder de una parte y otra se puede llegar a pensar que lo más importante es la educación de los niños”, dijo.

Esta institución imparte educación media técnica a casi tres mil estudiantes de la capital del Valle del Cauca.