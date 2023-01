Con ayuda de cerrajero, policías entraron a una casa y lo que encontraron fue escalofriante

En el lugar funcionaba una peluquería y las alarmas se encendieron cuando el local no fue abierto como de costumbre. Lo que habría sucedido adentro es aterrador.

Las autoridades intentan aclarar un aberrante caso que ocurrió en la Transversal 29 con carrera 25, en el barrio Villanueva, ubicado en el oriente de Cali.

Según informó la Fiscalía, una patrulla se trasladó al lugar luego de recibir la información por parte de un familiar de un miembro de la comunidad LGBTI, quien se mostraba preocupado al no encontrar a su pariente que, regularmente, desde tempranas horas de la mañana, abría una peluquería de su propiedad, además tampoco le contestaba el celular.

Al llegar a la vivienda, junto con un cerrajero, los uniformados lograr entrar al inmueble y evidenciar lo que había sucedido. Encontraron un cuerpo sin vida cubierto con una sábana y un cordón de cortina atado a su cuello.

La Fiscalína indicó que se pudo establecer que esta persona era conocida como Valeria Sandoval, de 48 años de edad, pero su verdadero nombre era Donaldo Urrea Otálora.

En medio de las labores de inspección a la vivienda, se determinó que esta persona había sido objeto de un robo, pues en el lugar no fueron encontrados algunos elementos de su propiedad tales como el televisor, su teléfono celular y algunas tarjetas de crédito.

Vecinos del lugar señalaron que la hoy víctima mortal había alojado a dos personas en su vivienda una semana antes del hecho, quienes lo acompañaban en las labores de la peluquería de la cual era propietario.

Además, según habitantes del barrio, estas dos personas, de quienes no se conoce su paradero, serían de nacionalidad venezolana.

Los móviles y autores del crimen son materia de investigación por el delito de homicidio agravado. El escalofriante hallazgo se produjo el pasado martes 25 de septiembre.

Foto: archivo Colprensa