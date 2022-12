Con bloqueo del puente de El Piñal se inició paro cívico en Buenaventura, Valle del Cauca

Los protagonistas de la manifestación buscan llamar la atención del Gobierno Nacional, que, según ellos, los tiene abandonados. Habitantes se pronuncian sobre los motivos de la protesta.

“Se sale a protestar porque la gente ya está cansada de que en Buenaventura no haya desarrollo, solamente se está pensando en la parte portuaria”, aseguró John Chamorro.

Agregó que este municipio del Valle del Cauca actualmente enfrenta muchas dificultades que le impiden progresar.

“Entre ellas está la parte de la salud. Se le había prometido al pueblo que el hospital se iba a entregar muy pronto y eso no ha ocurrido”, afirmó.

A esto se suma, el problema con el agua, pues el principal puerto sobre el Pacífico colombiano no cuenta con acueducto, y, además, la ausencia de escenarios deportivos.

“Hay un fin de semana donde uno no sabe qué hacer con sus hijos. Son situaciones aparentemente pequeñas, pero llega un punto donde la gente dice no más”, sostuvo el líder, al enfatizar que “Buenaventura necesita desarrollo”.

El puerto vallecaucano le aporta al Estado cerca de 100.000 millones de pesos anualmente. Sus habitantes se preguntan qué sucede con esos recursos, pues no hay acueducto, la infraestructura de las instituciones educativas es deficiente y los servicios de salud no son los mejores.

El puente de El Piñal no fue el único sitio donde se emprendieron bloqueos. También sucedió lo mismo en el Sena, el aeropuerto y otros puntos de Buenaventura. La movilidad resultó completamente afectada.