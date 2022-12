Con botella de cerveza, hombre atacó brutalmente a una joven que intentó separar una pelea en Yumbo

Karina Urrego estuvo hospitalizada por cerca de dos días, con lesiones en su rostro y en su cabeza. La víctima relató los angustiosos momentos de la agresión.

Urrego, de 18 años, señala que ella se encontraba en el barrio La Trinidad, de Yumbo, donde reside, cuando su cuñado y un vecino empezaron a discutir y a pelear. Dice que ella y su hermana trataron de separar a los hombres, pero resultó golpeada.

"El vecino fue golpeado con una botella en la cabeza y pensó que yo la había tirado, se quedó mirándome, yo me asusté y entré a mi casa corriendo. El señor entró, me cogió del pelo y me azotó contra el suelo, me estrujó y me quería meter los dedos a la boca, como para arrancarme los dientes. Entre varias personas lo detuvieron. Yo me quedé escondida del susto", dice Karina.

La joven expresa que estuvo por varias horas en su vivienda hasta que llegó su novio y le dijo que debía ir a un centro asistencial antes que empeoraran las lesiones. También manifiesta que, aunque llamaron a la Policía, no detuvieron a su agresor, sólo a su cuñado y a los otros hombres que estuvieron involucrados en la pelea.

Sin embargo, la situación no acabó ahí. Urrego señala que cuando salió hacia el hospital fue atacada nuevamente por su vecino, quien, asegura, estaba en estado de embriaguez. Afirma que su madre también fue víctima de agresión.

"Él me estaba esperando con una botella de cerveza. Yo no sabía qué hacer, estaba muy asustada, cuando tiró la botella y le cayó a mi mamá en la frente. Le dije a mi mamá que nos entráramos cuando el sujeto me tiró otra botella, pero esta sí estaba llena y estalló en mi cara. Caí al piso inconsciente, veía borroso, negro, sentía que me iba a desmayar y él solo se reía, porque estaba tomando", sostiene la mujer.

Karina manifiesta que su hermana llamó de nuevo a la Policía y, esta vez, sí se llevaron al atacante. Sin embargo, horas después fue dejado en libertad, porque su familia argumenta que sufre de ataques de epilepsia. Además, ella no pudo poner la denuncia en ese momento, pues se encontraba en urgencias.

"Él sufre de ataques de epilepsia, pero él es normal. Los familiares se basan en eso para que no le apliquen justicia, pero él estaba embriagándose y es consciente de lo que hace. Yo tengo lesiones en la cara, se me partió un diente, el ojo lo tengo abierto, me da mucho mareo, veo oscuro y cuando como algo me dan náuseas", agrega la joven.

Ella dice que inicialmente acudió al Hospital Nueva Esperanza en Yumbo y al día siguiente fue remitida a la Clínica Cristo Rey en Cali. Asegura que tiene en total 27 puntos en la cara, la frente, el mentón, la mejilla y la nariz, así como varios hematomas en la cabeza.

Urrego sostiene que ya interpusieron la denuncia ante la Fiscalía y la Policía contra el hombre, identificado como Camilo García. Además, manifiesta que, por el momento, se encuentra escondida donde su suegra, puesto que aún siente temor por lo sucedido.



Fotos: cortesía para Noticias Caracol