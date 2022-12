Con cacerolazo, habitantes de buenaventura protestaron ante el abandono histórico del Estado

A las afueras de donde se realiza la negociación entre líderes del paro y delegados del Gobierno, la comunidad se manifestó contra las promesas incumplidas.

En el noveno día de protestas en Buenaventura, sus habitantes llevaron cabo un cacerolazo para manifestar su descontento por el abandono del Estado. Entre tanto, el comercio sigue cerrado y se han presentado algunos bloqueos en las salidas hacia el interior del país.

"Estamos cansados de mirar tanto desprecio del Gobierno Nacional, ya que sabemos que Buenaventura es el puerto principal sobre el Pacífico y vemos que el Gobierno nos tiene en un atraso de más de 50 años", expresó Carmen Benítez, residente de esta localidad vallecaucana.

Falta de sedes educativas, otra de las principales razones del paro... Mientras las comisiones siguen con las mismas posturas, los voceros del comité del paro cívico insisten en que se declare la emergencia económica, social y ecológica.

"Porque consideramos que es la vía constitucional que nos permite de forma urgente resolver ya los problemas que no dan más espera", manifestó Carlos Julio Ramírez.

Pese a que los bonaverenses exigen ser escuchados y que les cumplan con sus necesidades, el Gobierno entregó un documento en el que explica las razones por las cuales no es procedente declarar la emergencia y ofreció a cambio otros mecanismos para avanzar.

"Herramientas hay varias y el Gobierno las tiene listas, pero lo que nosotros queremos decirles a los habitantes de Buenaventura es que queremos ofrecerles respuestas a sus problemas cotidianos, no quedarnos en una discusión formal de orden constitucional que no nos está conduciendo a nada", explicó Guillermo Rivera, viceministro del Interior.

