Con cartas al presidente Santos, niños con cáncer claman por atención en Cali

“Mi nombre es Juan David Londoño López, tengo 11 años y cuando tenía 5 me diagnosticaron leucemia linfoide aguda. Estoy en recaída de alto riesgo y me van a hacer trasplante de médula ósea. Esta carta es para decirles que, por favor, se concienticen de la situación tan grave por la que tenemos que pasar nosotros los niños y adultos para que los medicamentos, autorizaciones y los copagos de los trasplantes y demás sean inmediatos y puntuales para que no hayan más muertes por esta causa. (...) Tenemos derecho a vivir”.

Él es una de los 120 niños con esta enfermedad que claman por la atención médica que, hace tres meses, la EPS Cafesalud les dejó de prestar en Cali.

Publicidad

Varios de estos pequeños escribieron sentidas y emotivas cartas dirigidas, tanto al Presidente de los colombianos, como el Ministro de Salud, para solicitarles tratamientos oncológicos, medicamentos, trasplantes y el regreso de algunos especialistas que habrían renunciado por la falta de condiciones para prestar el servicio.

Otra de las menores que le escribió al Gobierno Nacional es Mariana Hurtado Caicedo, una niña de 8 años con una masa expansiva cerebral y que llegó a Cali el 22 de febrero pasado proveniente de Aguazul, Casanare, para recibir su respectivo tratamiento. Sin embargo, vive un verdadero drama.

“…En este momento mi papá está conmigo apoyándome, él tuvo que dejar su trabajo porque estaba en Aguazul con mi hermano y mi sobrinita. Con tanta preocupación mi familia inició este proceso para que la EPS iniciara el tratamiento rápido o a tiempo, para que yo no llegara al deterioro en el que estoy. Todo para mí hubiera sido más fácil y no estaría mi vida en riesgo en el que estoy. Qué triste que en mi país se vean estas cosas feas y tan bella que es mi Colombia!...con todo lo que mi mamá hizo y no se obtuvo mi tratamiento a tiempo, una semana más que tardara mi tratamiento y yo estaría en el cielo con mi hermano”, dijo Mariana en su carta.

Frente al caso de Mariana, su mamá explicó que su deterioro se ha dado porque a pesar que ahora la están atendiendo, la lucha por esto demoró más de tres meses.

Publicidad

“La niña en este momento está en un deterioro impresionante, llegó siendo una niña normal y ahora está postrada en una cama. Coloqué tutelas, derechos de petición, mejoramientos de servicio y abogado, y se nos demoró este proceso tres meses y medio. Al inicio, muchas citas tuvimos que pagarlas por particular y nos hicieron ir a Villavicencio pero no nos atendieron que porque el neurólogo no era pediátrico, tuve que devolverme y gestionar. Decidimos venirnos a Cali porque mi esposo es de acá y su familia, por lo tanto tenía donde quedarme. Ahora el tratamiento lo está recibiendo pero fue tarde, por lo que no está caminando, ni comiendo bien”, contó entre lágrimas Janith Caicedo, mamá de Mariana Hurtado Caicedo.

[[{"fid":"188865","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

Publicidad

De los 120 niños, diez están siendo atendidos en la Fundación Clínica Valle del Lili de la capital vallecaucana debido a la urgencia de sus casos, aunque la Clínica Imbanaco también está prestando servicio a algunos de los menores.

“Hace unos 10 días se logró el convenio con la Fundación Clínica Valle del Lili y allá se está haciendo todo, allá están unos pocos, los casos más urgentes. Mi hija ahora, luego de tres meses y medio está siendo atendida pero no queremos que pase lo que le sucedió a Julián Andrés Escobar, ese niño de Cali que falleció días atrás y también estaba peleando por el tratamiento”, agregó la mamá de Mariana.

Entre tanto, la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, indicó que Cafesalud informó sobre el convenio con la Valle del Lili, sin embargo, no han realizado el desembolso hasta el momento.

“La última vez, nos informó que iban a contratar a la Fundación Clínica Valle del Lili para atender los niños y tenían que hacer un desembolso que hasta el momento no lo han hecho. Hasta que eso no se haga la clínica no asume la prestación de atención a los niños”, dijo la funcionaria.

Publicidad

Según Lesmes, Cafesalud ha recibido un número importante de usuarios y aparentemente no estuvo lista para recibir esta avalancha entregada después del cierre de Caprecom.

“Cafesalud ha recibido los recursos, no sólo de la Nación, sino también del departamento para garantizar sus servicios. Son $672.000 por usuario al año lo que reciben por paciente de régimen subsidiado. Eso lo reciben no sólo por los 120 niños con cáncer, sino por el número total de usuarios que tiene Cafesalud en el país, que son unos seis millones”, afirmó Lesmes.

Publicidad

La Gobernación del Valle del Cauca dio un ultimátum de ocho días a Cafesalud para que preste la atención y mejore el servicio de salud en el departamento. La decisión fue tomada luego de una reunión con alcaldes, mandatarios locales y directivos de la EPS, quienes aseveraron que, si no cumple sus obligaciones, el departamento optará por afiliar a los usuarios a otras EPS que operen en la región.

“Nosotros estamos dispuestos a atender a todos los vallecaucanos en las condiciones que correspondan. La Secretaría obra como administrador de la población no asegurada y estamos en disposición de asumir a la población de las empresas que no cumplan las condiciones mínimas, sino tienen la posibilidad de atenderlos, estamos pidiendo a Cafesalud que los entregue al departamento”, concluyó la Secretaria de Salud del Valle del Cauca.

Padres de familia y niños afectados esperan recibir de forma oportuna los tratamientos y así poder sobrevivir.

[[{"fid":"188867","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]