Con cuchilla de afeitar atacan a mujer en centro de Cali

Una mujer de 24 años sufrió heridas en la cara y en el brazo izquierdo, cuando fue atacada con una cuchilla de afeitar por un hombre en paradero del MIO de la calle 13 con carrera 24, barrio La Luna, centro de Cali. Aparentemente, el sujeto la siguió hasta el lugar.

"El tipo me coge, me tira al suelo, me coge del cabello y empieza a agredirme el rostro. Yo procedo a protegerme la cara y ahí es donde logra impactarme en los brazos", indicó la afectada.

En el momento del ataque, la joven y su mamá forcejearon con el agresor, identificado como Jefferson Emilio Asprilla, de 26 años.

La mujer agredida explicó que el hombre pudo haber sido enviado por alguien. "Él a mí no me tiró a robar, él me tiró fue hacerme algo al rostro y yo al tipo no lo conozco", sostuvo.

Por su parte, la Policía detuvo al agresor, que fue trasladado a la estación de Junín. Asprilla manifestó que está desempleado y que fue enviado por alguien.

"La víctima nos indica que pueden ser problemas de orden personal, es probable. Todavía no tenemos muy claro cuáles fueron los motivos que originaron que este señor se abalanzara y agrediera a esta mujer", indicó el coronel Wílliam Sánchez, comandante Operativo de la Policía de Cali.

La joven atacada, quien corrió hasta un establecimiento comercial, fue atendida en un centro asistencial de Saludcoop en el norte de la ciudad. Asimismo, interpuso la denuncia contra su agresor, quien sería procesado por el delito de lesiones personales.

Las autoridades indicaron que en lo que va corrido del año van tres casos de agresión a mujeres en distintos sectores de la capital del Valle.

Según cifras del Comité Interinstitucional de Muertes Violentas de Cali, entre el 1 de enero y el 4 de abril se han presentado 20 homicidios cometidos contra mujeres, tres de los casos corresponden a menores de edad. Quince de los homicidios fueron perpetrados con arma de fuego, cuatro con arma blanca y uno con otras armas.

