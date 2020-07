Con despampanante foto en ropa interior, Carolina Gómez dio lección de amor propio

View this post on Instagram

El amor propio es uno de los factores emocionales que damos por hecho siempre. Creemos amarnos; sin embargo, el ego se interpone constantemente en nuestro camino. Querernos como somos, haciendo el trabajo diariamente de ser la mejor versión de nosotros mismos es tal vez uno de los ejercicios de bienestar, salud y BELLEZA más importantes que he aprendido a aplicar en mi vida con el tiempo. Sé compasivo, especialmente contigo mismo. Mírate al espejo y quiérete como eres. GOOD MORNING LIFE! Here I come again today! 💖 #ReflectionSaturdays #ShineBright