Con ‘El guerrero’, Yuri Buenaventura y Alejandro Santamaría rinden homenaje al personal médico

View this post on Instagram

“El Guerrero” de @Yuri_Buenaventura es una de las canciones que más me ha marcado, por su mensaje y la fuerza que tiene. Fue un honor haberme sumado a cantarla con el Maestro y rendir tributo a todos los trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de defensa frente a la Covid-19. Día a día ellos están dispuestos a dar sus vidas por las nuestras. Por eso queremos dedicar esta canción a todos ustedes! Son unos GUERREROS! Los invito a reconocer la labor de nuestros héroes con la campaña #MencionaUnGuerrero 🔥 nominando a algún trabajador de la salud! También puedes enviar un mensaje de gratitud y aliento a todos ellos o contar tu historia! Estaré reposteando sus mensajes para acompañar a nuestros guerreros! Gracias! 🙏🏻