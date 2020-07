Con emotiva foto, Carolina Soto recordó el aniversario número 5 de la muerte de su pequeña hermana

Ya han pasado cinco años desde que Carolina Soto, presentadora de Día a Día, programa matutino de Caracol Televisión, le dio el triste adiós a su hermana menor Sofía El Khoury, quien sufrió un trágico accidente en una piscina del hotel Hilton Dalaman Resort en Turquía.

El cabello de la niña de diez años fue succionado por una rejilla, por lo que permaneció unos minutos bajo el agua hasta que un empleado del lugar la rescató.

La pequeña estuvo sus últimos días en una unidad de cuidados intensivos en coma y murió el 18 de julio de 2015, desde entonces, cada año, Carolina Soto la recuerda como “la prueba más dura” de su vida.

“Cinco años sin ti. Insuperable, no hay día en que no te recuerde. Has sido la prueba más dura de mi vida, pero también la muestra de entender que podemos seguir conectadas en el plano espiritual. Te amo, hermanita, hasta la eternidad. Llegará el día de volver a vernos”, dijo en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram con una foto de Sofía, a quien ve como un ángel.