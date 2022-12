Con emotivo mensaje, Carolina Cruz reveló difíciles momentos que afrontó durante 2017

La vallecaucana compartió un video en Instagram para despedir este año. En la publicación expresó que, a pesar de vivir duras situaciones, nunca perdió la fe.

La muerte de su suegra a causa de una dura enfermedad fue para Carolina uno de los momentos más complejos que afrontó este 2017. En julio, 'Olguita', como le decían cariñosamente a la madre de Lincoln, perdió la batalla contra el cáncer y se convirtió en el "angelito protector" de la familia Palomeque Cruz.

Para Carolina Cruz no ha sido fácil entender que su suegra ya no está... En el post la modelo y presentadora también resalta aquel inolvidable 6 de abril en el que nació su primogénito. Sin embargo, poco se conocía acerca de otras difíciles circunstancias por las que atravesaron ella y su pareja.

"Matías nació de 36 semanas, debía nacer el 22 de abril y por esta razón tuvo que estar 5 días en la clínica ya que a sus pulmoncitos les faltaba unos días para estar perfectos. Esos 5 días estuve a su lado y nunca antes había sentido tanto miedo, él estaba perfecto, pero yo como madre primeriza sentí pánico”, reveló la famosa.

Carolina relató que ‘Mati’ no saturaba bien al dormir, por lo que tuvo que estar con oxígeno en su casa durante un mes. Hoy, “gracias a Dios”, el pequeño “es el niño más sano del mundo”.

¡Bienvenido Matías! Nació el hijo de Carolina Cruz y Lincoln... Pero hay más. La vallecaucana relató que, tras tener a su hijo, en mayo fue donde su médico para que le pusiera un dispositivo ya que, como estaba en etapa de lactancia, no podía tomar anticonceptivos.

"Me hice la citología y salió mala, apenas me dieron la noticia me preocupé, pero sabía que todo iba a estar bien. El resultado de la biopsia no salió bien y tuvieron que realizarme 2 cirugías. La primera me la realizó Ricardo Martin y Camilo Rodriguez, la patología después de esta cirugía dio un resultado poco agradable, me tenían que realizar otra cirugía para limpiarme muy bien y no dejar residuos de nada", dijo la también empresaria en su publicación.

Caro Cruz contó que hace un mes y medio se practicó de nuevo una biopsia y desde que se hizo la misma, aseguró, empezó a visualizarse "sana, feliz y tranquila". Manifestó que tras una segunda operación el resultado de la patología salió perfecto. "Estoy sana, viva y feliz, muy feliz. Gracias a Dios jamás perdí la fe y me aferré más que nunca a él".

La modelo culminó su emotivo mensaje dedicándole unas palabras a su compañero sentimental, quien, junto a ella, vivió complicadas situaciones durante el año que termina.

"Para Lincoln no fue un año fácil, se fue su mamá, luego lo mío y después fallece su tío. Hoy quiero decirle que lo AMO más que nunca por esa fortaleza para superar cualquier dificultad y estar a mi lado a cada segundo, siendo mi apoyo y compañía", puntualizó.

La presentadora, además, agradeció a sus seguidores por su compañía y les expresó sus mejores deseos para el 2018. La publicación, compartida en la mañana de este 31 de diciembre, ya cuenta con más de 53.000 Me Gusta.