Con engaños, hombres roban costosos equipos en centro médico del norte de Cali

El robo se presentó en un centro médico del norte de Cali segundos después de que un equipo de transportadores llevó los costosos equipos, utilizados en cirugías cardiovasculares, hasta el lugar.

“Al lado de los equipos habían unos sellos que decían cambio y devolución, entonces el señor me mostró esos sellos y me dijo que se debían llevar los equipos porque esos no eran los correctos, que al mediodía me traían los que eran. Como eran los mismos que habían bajado los equipos yo no le vi ningún problema, pero se los llevaron y no volvieron”, narró una de las empleadas del centro médico.

Los ladrones quedaron grabados en una cámara de seguridad. En el video, se ve una camioneta roja en la que se llevaron dichos equipos. Asimismo, se observa al conductor y a un hombre de avanzada edad vestido de azul, que también haría parte de los delincuentes.

Con esos instrumentos robados se iba a iniciar un programa de cirugía cardiovascular infantil y pacientes de varias EPS, que estaban esperando ser programados, también se están viendo afectados.

Según las investigaciones, los delincuentes se hicieron pasar por empleados de la compañía transportadora y engañaron a los empleados del centro médico.

“Los vi a todos juntos y no pude distinguir quiénes eran los ladrones y quiénes eran los de la transportadora, entre todos ayudaron a bajar los equipos”, agregó la empleada.

Con estos equipos robados se practican cirugías de corazón a cuatro personas semanalmente. Según directivos de la clínica, estos elementos no son comerciales porque tienen una función específica.

[[{"fid":"162479","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]