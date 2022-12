Con esperanza, sigue búsqueda de buzos desaparecidos en el mar Pacífico

Familiares de Érica Vanessa Díaz y Carlos Jiménez, buzos desaparecidos en inmediaciones de la isla Malpelo, en el Pacífico del Valle del Cauca, no pierden la esperanza de que ambos sean hallados pronto, pues este lunes se cumplió el quinto día de búsqueda por parte de la Armada y las FAC .

“Nosotros estamos casi convencidos de que los puedan encontrar con todo lo que se está haciendo y ellos están vivos. Tienen un equipo de buceo muy bueno, unos trajes especializados bastante gruesos, que les pueden ayudar a soportar por muchos días”, manifestó Jorge Arias, esposo de Érica Díaz.

Sin embargo, Álvaro Jiménez, hermano de la otra persona desaparecida, reconoció que las condiciones en las que se encuentran son difíciles.

“Las horas transcurren, el tiempo pasa, ellos no tienen alimentación ni agua, excepto que llueva. La preocupación es la deshidratación, la desnutrición, el sol, el agua salada, las condiciones no deben ser muy agradables”, dijo el hermano del desaparecido Carlos Jiménez, quien es instructor de buceo.

El contralmirante Pablo Guevara, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, señaló que las tareas de búsqueda no van a detenerse.

“A medida que pasa el tiempo se complica más, esa es la verdad, pero nosotros no perdemos la esperanza. Creemos que el hecho de que ellos estén con el traje de buceo adecuado les puede dar mayores posibilidades de supervivencia y esperamos que sea así efectivamente”, informó el oficial.

La búsqueda se adelanta en un radio de 70 millas náuticas alrededor de Malpelo. El pasado viernes, las autoridades rescataron a dos antioqueños que también habían desparecido junto con Érica Vanessa Díaz y Carlos Jiménez cuando realizaban una inmersión cerca de esta isla que pertenece al municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca.