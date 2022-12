Con este acto solidario, líder ciudadano frustró robo del que era víctima reconocido político

Su vehículo recibió, al final, cuatro impactos de bala. En el momento de los hechos, desconocía quién era la persona que estaba siendo asaltada.

Eran las 7:50 de la noche cuando Michel Maya, exconcejal y excandidato a la Alcaldía de Cali, se movilizaba por una vía del oeste de la capital del Valle del Cauca y fue abordado por delincuentes “en un sitio claramente reconocido como de hurto permanente en la ciudad”.

“Nos encontramos en un trancón. Dos personajes en dos motos, uno armado, me atracan, me quitan el reloj, me solicitan que apague el vehículo”, dijo el líder ciudadano, a través de un video publicado en redes sociales.

En ese momento, aseguró Maya, otra persona que también estaba en el trancón se entera de la situación y “se toma el tiempo de cerrar” a uno de los asaltantes, pero el que está armado reacciona y le propina cuatro disparos.



Ese ciudadano es nada más y nada menos que otro reconocido líder de la capital del Valle del Cauca. Se trata de Ray Charrupí, director de Chao Racismo y quien respondió de manera solidaria ante el atraco del que estaba siendo víctima Michel Maya.

“No sé a quién están robando, me percato de que están atracando un vehículo, procedo con mi camioneta a impactar al atracador que está en una moto”, comentó Charrupí en el mismo video donde aparece junto a Maya.

Agregó que una vez arremetió contra el ladrón para “favorecer a la persona que va conduciendo el carro”, quien en ese momento no sabía que era Michel Maya, siente el impacto de cuatro balas en su camioneta.

“Afortunadamente, el vehículo mío es blindado. Luego, estos delincuentes emprenden la huida, quería seguirlos chocando, pero no podía por el trancón que había. Y, luego, me percato de que era Michel Maya”, dijo Charrupí, al anotar que haría lo mismo por cualquier otro ciudadano.

Por fortuna, tanto Charrupí como Maya resultaron ilesos del hecho, registrado en el barrio El Peñón. Sin embargo, el director de Chao Racismo envió un mensaje a los caleños para hacerle frente a la delincuencia, pues “están robando en modalidad de dos motos”.

“Mi mensaje es no dejarnos, ser solidarios y muy estratégicos, porque, por supuesto, a las autoridades les corresponden salir a hacerle frente a esto, pero a estos dos delincuentes es posible capturarlos por las cámaras que hay allí”, indicó.

Maya agregó que uno de ellos tiene que estar herido y tener una fractura en una pierna, además de que sus huellas dactilares también quedaron en los vidrios de la ventana de su vehículo.

Los asaltantes alcanzaron a llevarse el reloj y el celular del exconcejal, quien junto con Charrupí denunció el caso ante las autoridades competentes.

Entretanto y a través de un comunicado, el alcalde Maurice Armitage junto con su gabinete lamentó los hechos, que ocurrieron el pasado lunes 12 de febrero en la esquina de la carrera 4 con calle 2, y convocó un consejo extraordinario de seguridad para este martes con el fin de analizar la inseguridad en la ciudad.

Este es el video que Ray Charrupí publicó en sus redes sociales sobre lo sucedido: