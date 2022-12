Con este asombroso ‘show’, bailarines caleños pasaron a la final de ‘reality’ donde J Lo es jurado

Los artistas de la escuela Swing Latino, de la Sucursal del Cielo, volvieron a descrestar a Jennifer López, el resto del jurado y al público de 'World of Dance'.

Al son de sus pasos y acrobacias, los bailarines caleños siguen conquistando el exitoso 'reality' de los Estados Unidos.

Publicidad

Jennifer López, quien hace parte del jurado, no esconde su asombro y deleite ante los movimientos que el grupo dirigido por Luis Eduardo Hernández, 'El Mulato', realiza en cada una de sus presentaciones.

El show de bailarines caleños que descrestó a Jennifer López y demás... En la semifinal, los vallecaucanos cautivaron con espectáculo que abrieron con el tema 'Gracias a la vida', canción folclórica de la cantautora chilena Violeta Parra, que se hizo famosa en la voz de la argentina Mercedes Sosa. Posteriormente, a ritmo de 'Latinos', de Proyecto Uno, se impusieron sobre el escenario logrando un puntaje de 94,7.

"La participación de Swing Latino ha sido fenomenal. No teníamos conocimiento de la competencia, pero la producción al ver que los equipos latinos que fueron a competir no quedaron, me llamaron porque estaban convencidos que era la única compañía de baile que podría llegar hasta la final. La gente no creía en nosotros y al ver ese bombazo que le hemos metido, somos los favoritos junto con dos artistas para ganar", expresó 'El Mulato'.

El 'show' fue un homenaje a la cultura latinoamericana, por lo que los artistas hondearon banderas de países de la región como Puerto Rico, Cuba, Ecuador, Bolivia, Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros.

Publicidad

Además de J Lo, los otros jurados del programa, el artista norteamericano Shaffer Smith, mejor conocido como Ne-Yo, así como el bailarín y músico Derek Hough, quedaron 'boquiabiertos' ante la presentación de los representantes de la Capital Mundial de la Salsa, que ahora están a pocos pasos del título y de un millón de dólares que este otorga.

El concurso cuenta con tres categorías, grupos, solistas y dobles. De cada una de ellas fue escogido un representante para la final, los cuales deberán preparar dos coreografías.

Publicidad

Foto: tomada de video de Swing Latino