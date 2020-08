Con este sentido mensaje, Carolina Soto recordó la muerte de su hermana y el nacimiento de su hija

View this post on Instagram

Feliz cumpleaños a mis dos princesas!!! MI HERMANITA SOFIA QUIEN CELEBRA DESDE EL CIELO Y MI HIJA VIOLETTA HOY CON NOSOTROS 2 años! Gracias Dios! FELIZ CUMPLEAÑOS MIS NIÑAS😍💫👼🏻 aún me parece increíble que de tantos dias en el año mi Viole haya nacido hoy, el mismo día de mi hermanita, ese ha sido un gran regalo❤️ han sido 2 años maravillosos🎉