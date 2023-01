Con estos videos y fotos, pacientes renales denuncian insalubridad en centro asistencial

En los lugares donde reciben los tratamientos de diálisis, aseguran, son utilizadas canecas para depositar residuos orgánicos, lo que podría causar infecciones.

Los pacientes de un centro asistencial en Cali consideran que no se siguen los protocolos de seguridad, lo que aumenta el riesgo de infección y pone en peligro sus vidas.

Las canecas rojas que aparecen en la mitad de la sala de diálisis de la SOS Comfandi son utilizadas para depositar residuos orgánicos.

Así es el 'hospital verde' de Cali que espera convertirse en el primero de Latinoamérica "Ellos no se descontaminan, sencillamente conectan a todos los pacientes sin lavarse", señala John Fredy Moreno, paciente renal.

Denuncian, además, que fueron cambiados de manera intempestiva, lo que les retrasó sus tratamientos sin que su EPS les comunicara una decisión que había sido anunciada desde abril por el anterior prestador.

“En el caso personal estuve tres días sin hacerme diálisis, de aquí ni me llamaron, hay un número telefónico pero nunca me contestaron”, manifiesta Yovanna Gutiérrez, paciente renal.

Dron que transporta muestras médicas ya comenzó a funcionar oficialmente en Cali Al revisar los videos la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, considera que hay laxitud en las medidas de higiene, por lo cual ordenó de inmediato una visita de inspección.

“A la ausencia de tapas en unos tarros de basura y algún elemento que está en el piso, las unidades de atención de diálisis, como las unidades de cuidados intensivos o las unidades de hospitalización de pacientes con gran vulnerabilidad, deben tener medidas extremas de salubridad”, explica la funcionaria.

Drama de usuarios de clínica en Cali: pacientes aseguran que deben comprar insumos y medicamentos En un comunicado SOS de Comfandi, EPS a la que pertenecen los pacientes que notificó a los usuarios la información requerida para la continuidad de servicios en dicha unidad, dice que se realizó mediante diferentes medios.

Además, asegura que ha realizado monitoreo constante al proceso de atención y ha mantenido comunicación permanente tanto con la unidad renal como con los usuarios que lo han requerido.

Telefónicamente, Noticias Caracol habló con la coordinadora de la unidad renal, quien aseguró que cumplen con todos los protocolos y que estos fueron avalados durante la más reciente visita de las autoridades de salud.