Con funciones gratuitas, Valle del Cauca celebra la Semana del Cine Colombiano

Hasta el 24 de agosto, los cinéfilos del Valle del Cauca podrán disfrutar de la proyección gratuita de películas nacionales en el marco de la 'Semana del Cine Colombiano: el cine que somos', durante la cual se exhibirán producciones que en los dos últimos años han contado la historia del país.

El evento, que llega a su sexta edición, se extenderá a distintos lugares de los 32 departamentos de Colombia para que sus habitantes sean testigos del buen momento que atraviesa el séptimo arte nacional. Son cerca de 70 títulos, estrenados entre abril de 2014 y abril de 2016, los que hacen parte del certamen.

La programación de la Semana del Cine Colombiano, liderada por la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura y Proimágenes Colombia, lleva películas de diversos géneros y temáticas a municipios donde estas no han circulado. El público vallecaucano también le abre un espacio a la iniciativa, gracias a la alianza de Comfandi con la misma.



¡Prográmese!

Cali - Centro Cultural Comfandi Nelson Garcés Vernaza.

Jueves, 18 de agosto: Antes del fuego - 6:00 p. m.

Viernes, 19 de agosto: Encerrada - 6:00 p. m.

Sábado, 20 de agosto: Vivo en el limbo - 10:30 a. m.

Lunes, 22 de agosto: Ruido rosa - 6:00 p. m.

Martes, 23 de agosto: Carta a una sombra - 6:00 p. m.

Miércoles, 24 de agosto: Monte adentro - 6:00 p. m.



Buenaventura - Sede Administrativa Comfandi.

Jueves, 18 de agosto: El último aliento - 6:30 p. m.

Viernes, 19 de agosto: Manos sucias - 6:30 p. m.

Sábado, 20 de agosto: Vivo en el limbo - 6:30 p. m.

Lunes, 22 de agosto: Siembra - 6:30 p. m.

Martes, 23 de agosto: Petecuy - 6:30 p. m.

Miércoles, 24 de agosto: El faro - 6:30 p. m.



Cartago - Centro Cultural Comfandi.

Jueves, 18 de agosto: El Palacio antes del fuego - 6:30 p.m.

Viernes, 19 de agosto: Monte Adentro - 7:00 p.m.

Sábado, 20 de agosto: Parador húngaro - 9:00 a.m.

Lunes, 22 de agosto: Todos se van - 3:00 p.m.

Martes, 23 de agosto: Siempre viva - 10:00 a.m.

Miércoles, 24 de agosto: El soborno del cielo - 7:00 p.m.



Florida - Casa de la Cultura.

Jueves, 18 de agosto: Gente de bien - 6:30 p. m.

Viernes, 19 de agosto: Por un puñado de pelos - 6:30 p. m.

Sábado, 20 de agosto: El último aliento - 6:30 p. m.

Lunes, 22 de agosto: Manos sucias - 6:30 p. m.

Martes, 23 de agosto: Alias María - 6:30 p. m.

Miércoles, 24 de agosto: Encerrada - 6:30 p. m.



Palmira - Auditorio Comfandi, piso 4.

Jueves, 18 de agosto: Jardín de amapolas - 6:30 p. m.

Viernes, 19 de agosto: Five - 6:30 p. m.

Sábado, 20 de agosto: El soborno del cielo - 6:30 p. m.

Lunes, 22 de agosto: Ella - 6:30 p. m.

Martes, 23 de agosto: Siempre viva - 6:30 p. m.

Miércoles, 24 de agosto: Estrella quiero ser - 6:30 p. m.



Tuluá - Biblioteca Chiminangos.

Jueves, 18 de agosto: Antes del fuego - 9:00 a. m.

Viernes, 19 de agosto: El último aliento - 9:00 a. m.

Sábado, 20 de agosto: Monte adentro - 9:00 a. m.

Lunes, 22 de agosto: Siempre viva - 9:00 a. m.